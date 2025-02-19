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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 375 оценок

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online Direct и обещает интересные анонсы

butcher69
Новости

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online Direct, который состоится 10 апреля 2025 года и станет важным событием для всех поклонников MMO. Несмотря на то, что точное время шоу еще не раскрыто, компания обещает интересные анонсы и новости во время мероприятия.

В заявлении Bethesda говорится, что 2025 год будет "переломным" для игры, и мероприятие подробно расскажет о нововведениях, которые будут реализованы в этом году.

Ожидается, что на мероприятии будет представлен новый контент для игры, возможно, расширение или крупные обновления. Однако, учитывая недавние планы Bethesda по выпуску более частых и небольших обновлений, можно предположить, что это будет не такое масштабное расширение, как прошлые.

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