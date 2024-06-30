Bethesda приготовила подарок: В честь 10-летия ESO игроки могут бесплатно получить дополнение Clockwork City

Bethesda приготовила подарок для поклонников своей фэнтезийной ролевой игры. В честь 10-летия The Elder Scrolls Online игроки могут бесплатно получить дополнение Clockwork City.
В то время как многие игроки с нетерпением ожидают выхода шестой части серии The Elder Scrolls, The Elder Scrolls Online в этом году празднует свой десятый день рождения. В честь этого события Bethesda приготовила несколько бесплатных подарков, которые порадуют фанатов в июле. Помимо косметических предметов, разработчики раздают и официальные дополнения - в данном случае DLC Clockwork City, вышедшее в 2017 году.
Однако для того, чтобы воспользоваться расширением, необходимо выполнить одно простое условие - игроки должны посещать мир The Elder Scrolls Online два дня подряд в июле.
Напомним, что дополнение Clockwork City предлагает сюжетную кампанию, прохождение которой занимает около 10 часов. Расширение позволяет посетить заглавный город, расположенный на юге провинции Морровинд. Помимо исследования его закоулков и раскрытия секретов, игрокам придется столкнуться с могущественными существами из Бездны.
В качестве дополнения отмечу, что если игроки получат достижение "Чемпион Вивека" в период со 2 июля по 15 августа, то они будут вознаграждены "Золотой дорогой" - специальной анимацией возвращения на базу. Условием является завершение сюжетной кампании в Вварденфелле.
Игроков также ждет множество других развлечений, включая PvP-события и неделю двойного PD, идеального для развития персонажа.
Когда-нибудь люди запомнят, что у TESO разработчик не Беседка))
Как говорится мелкий шрифт прилагается.)) Видимо возникла необходимость в честь юбилея показать то что не всегда бывает. А именно стабильный онлайн.
AndrewSolt спасибо.
Наоборот. ZeniMax Media владеет беседкой и прочими студиями.
Не сказать, что для поклонников, т.к. Заводной город есть у всех, его очень часто раздают бесплатно или делают скидку // Эдвин Пикман
Ты что-то путаешь, Заводной город ни разу не раздавали.
Я думал, что близзард скудны на идеи и кроме реколора шмоток и маунтов ничего не могут предложить, но TESO их уделала) // Эдвин Пикман
Тесо в этом плане король рескинов
Меня в этом плане очень удивляет их политики. В игре есть станок для покраски одежды, но нет парикмахера для смены причесок и покраски волос... Зато каждую прическу продают за кроны... А потом эту же прическу в другой цвете продают за кроны еще раз (например основной цвет с синими прядями), а потом еще раз (теперь уже основной цвет с розовыми прядями..).
Вот да, парикмахера не хватает. Сделали бы хотя бы возможность смены прически/бороды среди базовых вариантов.
Это ловушка.
Щедрость то какая 🤦 // Андрей Тишин