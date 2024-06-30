Bethesda приготовила подарок: В честь 10-летия ESO игроки могут бесплатно получить дополнение Clockwork City

Bethesda приготовила подарок для поклонников своей фэнтезийной ролевой игры. В честь 10-летия The Elder Scrolls Online игроки могут бесплатно получить дополнение Clockwork City.

В то время как многие игроки с нетерпением ожидают выхода шестой части серии The Elder Scrolls, The Elder Scrolls Online в этом году празднует свой десятый день рождения. В честь этого события Bethesda приготовила несколько бесплатных подарков, которые порадуют фанатов в июле. Помимо косметических предметов, разработчики раздают и официальные дополнения - в данном случае DLC Clockwork City, вышедшее в 2017 году.

Однако для того, чтобы воспользоваться расширением, необходимо выполнить одно простое условие - игроки должны посещать мир The Elder Scrolls Online два дня подряд в июле.

Напомним, что дополнение Clockwork City предлагает сюжетную кампанию, прохождение которой занимает около 10 часов. Расширение позволяет посетить заглавный город, расположенный на юге провинции Морровинд. Помимо исследования его закоулков и раскрытия секретов, игрокам придется столкнуться с могущественными существами из Бездны.

В качестве дополнения отмечу, что если игроки получат достижение "Чемпион Вивека" в период со 2 июля по 15 августа, то они будут вознаграждены "Золотой дорогой" - специальной анимацией возвращения на базу. Условием является завершение сюжетной кампании в Вварденфелле.

Игроков также ждет множество других развлечений, включая PvP-события и неделю двойного PD, идеального для развития персонажа.