Bethesda продаёт кусок сервера Elder Scrolls Online за $110 в честь 10-летия игры

В честь 10-летия Elder Scrolls Online, Bethesda начала продавать сувенир — настоящую планку оперативной памяти с оригинального сервера игры. Стоимость — $110.
Всего выпущено 2000 экземпляров, каждый с голографическим номером и памятной табличкой в деревянной рамке.
Оперативка помещена в коробку с бархатной подкладкой и сопровождается словами: «Когда в 2014 году стартовала The Elder Scrolls Online, родилось удивительное сообщество».
Чем бы дитя не тешилось...
И ведь кто то купит
5 минут спустя на алике наплыв по 50 баксов
Сообщество лохов, которые купят и прочтут.