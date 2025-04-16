Bethesda продаёт кусок сервера Elder Scrolls Online за $110 в честь 10-летия игры

В честь 10-летия Elder Scrolls Online, Bethesda начала продавать сувенир — настоящую планку оперативной памяти с оригинального сервера игры. Стоимость — $110.

Всего выпущено 2000 экземпляров, каждый с голографическим номером и памятной табличкой в деревянной рамке.

Оперативка помещена в коробку с бархатной подкладкой и сопровождается словами: «Когда в 2014 году стартовала The Elder Scrolls Online, родилось удивительное сообщество».