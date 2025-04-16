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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 391 оценка

Bethesda продаёт кусок сервера Elder Scrolls Online за $110 в честь 10-летия игры

Solstice Solstice

В честь 10-летия Elder Scrolls Online, Bethesda начала продавать сувенир — настоящую планку оперативной памяти с оригинального сервера игры. Стоимость — $110.

Всего выпущено 2000 экземпляров, каждый с голографическим номером и памятной табличкой в деревянной рамке.

Оперативка помещена в коробку с бархатной подкладкой и сопровождается словами: «Когда в 2014 году стартовала The Elder Scrolls Online, родилось удивительное сообщество».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Saenus

Чем бы дитя не тешилось...

1
Хаттаб жив
1
Carissa7517

И ведь кто то купит

1
Alex40001

5 минут спустя на алике наплыв по 50 баксов

ZAUSA
Оперативка помещена в коробку с бархатной подкладкой и сопровождается словами: «Когда в 2014 году стартовала The Elder Scrolls Online, родилось удивительное сообщество».

Сообщество лохов, которые купят и прочтут.