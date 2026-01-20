"Безумие Уайтстрейка" возвращается: масштабное PvP-событие скоро охватит The Elder Scrolls Online

Уже на следующей неделе в The Elder Scrolls Online вновь стартует одно из самых любимых PvP-событий сообщества — Whitestrake’s Mayhem. «Безумие Уайтстрейка» начнётся в среду, 21 января, и на ограниченное время вернёт игроков в Сиродил, Имперский город и на поля сражений, обещая всплеск масштабных боёв и щедрые награды.

На протяжении всего события действуют удвоенные бонусы к очкам альянса, опыту и камням Тел Вар. Дополнительные награды будут выдаваться за участие во всех PvP-активностях, включая поля сражений. Важно, что теперь бонусы работают пассивно — использовать специальный свиток больше не требуется.

Для участия достаточно взять квест Whitestrake’s Mayhem в магазине корон. За активность игроки смогут зарабатывать сундуки с дарами Пелинала, в которых скрываются ресурсы, ремонтные комплекты, редкие страницы стилей и коллекционные фрагменты. В этом году список наград пополнился стилем одежды Tava’s Goshawk, питомцем The Roseblood Bat и первой трансформацией 2026 года — The Roseblood Wings.

Кроме того, возвращаются билеты события — до трёх в день, которые можно обменять у Импресарио на косметику и коллекционные предметы. В Сиродиле также увеличится добыча ресурсов, а торговец Адазаби Аба-даро предложит новые украшения 160-го уровня.