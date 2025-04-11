Более 3000 подклассов появятся в The Elder Scrolls Online в рамках первого сезона

Разработчики The Elder Scrolls Online раскрыли планы по изменению развития MMORPG в Тамриэле на 2025 год, начиная с нового сезона, бесплатного пролога и свежего обновления (Update 46).

В начале этого года разработчики объявили об изменении подхода к развитию игры. Вместо больших ежегодных глав, привязанных к локациям, команда ZeniMax Online сделает выбор в пользу небольших обновлений и "экспериментов", причем будущие сюжетные нити не обязательно будут связаны с новыми локациями.

2025 год должен был стать переходным периодом для TESO. Отсюда и "традиционное" обновление 45 в марте. Но теперь разработчики раскрыли, чего мы можем ожидать от "сезонного" развития.

Во время трансляции ESO Direct был анонсирован первый двухсерийный сезон "Культа Червя", а также бесплатный пролог, который теперь доступен в The Elder Scrolls Online. В нем игроки будут помогать принцу Азе и пытаться собрать старых друзей, чтобы расследовать возвращение титульного культа на тропический остров Солстис.

На практике квест призван служить введением в первый сезон игры, но помимо этого игроки смогут опробовать новую систему выбора реакции игрока, которая должна понравиться любителям ролевых RPG. Наградой за прохождение пролога станет новый питомец краб.

Помимо "червивого" сезона (разделенного на две части, которые дебютируют 2 июня и в 4 квартале 2025 года соответственно), разработчики подтвердили событие The Writhing Wall (на 2 квартал) и набор подземелий Feast of Shadows (на 3 квартал).

Весь этот контент будет входить в платный сезонный пропуск, а точнее, в два. Помимо Content Pass 2025, ZeniMax подготовила "премиальное издание 2025" по цене £339 в Steam и Epic Games Store и £389 на Xbox (более дешевый вариант будет стоить £209 и £249,99 соответственно; покупка в PlayStation Store пока недоступна). Более дорогое издание дает немедленный доступ ко всем предыдущим частям ESO (включая Morrowind).

Как это часто бывает, издатель также поощряет раннюю покупку пропуска для тех, кто приобретет Content Pass 2025 или Premium Edition 2025 до 7 мая (в виде уникальной версии призыва Гильдии магов) и до премьеры сезона Worm Cult 2 июня на PC и 18 июня на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S (пакет эмоций, юбилейный питомец и золотой маунт).

Разработчики подтвердили, что Content Pass 2025 не будет входить в подписку ESO Plus.

Помимо платных развлечений, игроков заинтересует бесплатная новинка - система подклассов в обновлении 46. Этот новый элемент кастомизации персонажа не будет сводиться к добавлению нескольких заранее определенных вариаций существующих архетипов. Вместо этого ESO позволит менять 2-3 набора навыков на навыки другого класса.

Разработчики еще не объявили подробности (мы узнаем их в июне), но геймеры уже начали рассуждать о потенциале новинки. Как ни странно, некоторые фанаты совсем не в восторге от этого. Они опасаются, что возможность "одалживать" скиллы у других классов либо полностью разбалансирует игру, либо заставит ослабить слишком часто используемые способности. В последнем случае пострадают классы, которые до сих пор обладали эксклюзивными правами на определенные "скиллы".

Однако, как всегда, есть люди, которых возможность создания таких "сломанных" сборок приводит в восторг. Это, безусловно, станет глотком свежего воздуха. В настоящее время в TESO представлено 7 классов, но система подклассов позволит игрокам проверить "более 3 000" комбинаций (оставим в стороне вопрос о том, сколько из них будут иметь смысл).

Кроме того, были подтверждены механика "Возвращение героя", которая поможет тем, кто возвращается в игру, хранилище предметов обстановки и ряд улучшений (QoL), включая поддержку фанатами консольных дополнений, анонсированных позже в этом году.

Помимо трансляции и статей, разработчики также провели сессию вопросов и ответов, где ответили на опасения и страхи фанатов по поводу изменений в развитии The Elder Scrolls Online. Креативный директор Рич Ламберт, среди прочего, подтвердил возможность уникальных сезонных наград с относительно небольшими временными затратами и возвращение некоторых элементов в более поздние сроки.

Разработчик также не обошел стороной вышеупомянутый вопрос баланса подклассов. Способности будут идентичны вне зависимости от того, какой класс их использует, вот только их развитие будет стоить в два раза дороже, что, по идее, должно заставить персонажа быть более целеустремленным.

Ламберт признался, что у команды с самого начала были опасения по поводу баланса после такого изменения. Тем не менее, разработчики провели обширное тестирование и уверены, что, хотя без так называемого "power creep" не обойдется, команда в конечном итоге довольна тем, как работает система. Прежде всего, студия хочет, чтобы игроки могли открывать "крутые комбинации", которые доставят им массу удовольствия.

Креативный директор также заверил, что команда не забыла об улучшении боевых анимаций, чего игроки добивались годами. Никакой новой информации по этому поводу он не предоставил.