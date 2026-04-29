Бывший глава The Elder Scrolls Online продолжает играть в MMO после ухода из студии

Бывший руководитель The Elder Scrolls Online и основатель ZeniMax Online Мэтт Файрор признался, что до сих пор регулярно проводит время в игре — уже как обычный пользователь, а не разработчик.

Файрор покинул студию в 2025 году после отмены его амбициозного проекта Project Blackbird, над которым он работал долгие годы. Несмотря на это, он не потерял интерес к ESO и спустя небольшой перерыв вернулся в игру.

По его словам, новый опыт оказался даже приятнее прежнего. Теперь ему не нужно фиксировать баги или обсуждать проблемы с командой — он просто играет ради удовольствия. Более того, Файрор делает это полностью анонимно: он состоит в гильдиях, где никто не знает, кем он является на самом деле.

Разработчик отмечает, что сейчас получает от игры едва ли не больше удовольствия, чем за последние годы работы над ней. Он также добавил, что иногда всё ещё общается с бывшими коллегами и следит за развитием проекта, хотя и значительно реже, чем раньше.

Интересно, что Файрор по-прежнему считает ESO одной из своих любимых игр, несмотря на то что сам участвовал в её создании почти два десятилетия. По его мнению, это редкий случай, когда проект остаётся значимым и после завершения работы над ним.