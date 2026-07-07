Бывший разработчик The Elder Scrolls Online заявил, что MMO годами финансировала провальные проекты Bethesda

На фоне масштабных сокращений в Xbox бывший старший дизайнер контента The Elder Scrolls Online Эндрю Янг рассказал о роли MMORPG внутри Bethesda и ZeniMax. По его словам, именно ESO на протяжении многих лет приносила компании деньги, которые направлялись на другие, менее успешные проекты.

«Люди никогда не узнают, сколько крови, пота и слез было вложено в создание ESO и как мы фактически финансировали другие провальные проекты, при этом сами постоянно испытывали нехватку ресурсов, чтобы поддерживать темпы выпуска контента», — написал Янг в соцсетях.

Разработчик также признался, что особенно тяжело воспринимает последствия последних увольнений.

«Сегодня я разговаривал с людьми и понял, что там практически никого не осталось. Осознание того, что уже ничего нельзя изменить, разбивает мне сердце. Это огромная потеря — для команды, для нашей игры и для всей студии. Многие даже не понимают, насколько».

Янг не уточнил, какие именно проекты финансировались за счет доходов ESO. Предположительно, речь может идти как о менее успешных играх Bethesda, включая мобильные The Elder Scrolls: Blades и карточную The Elder Scrolls: Legends, так и о других инициативах внутри ZeniMax.

За более чем 12 лет существования The Elder Scrolls Online принесла свыше 2 млрд долларов выручки и остается одним из самых успешных сервисных проектов Bethesda. Несмотря на это, по сообщениям СМИ, в результате реструктуризации Xbox студия ZeniMax Online Studios могла лишиться до половины сотрудников.