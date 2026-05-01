Бывший руководитель разработки The Elder Scrolls Online объяснил, почему проект нельзя считать клоном World of Warcraft

Мэтт Фирор, основатель ZeniMax Online Studios и бывший директор The Elder Scrolls Online, покинул компанию в 2025 году после отмены его нового многопользовательского проекта. Однако даже спустя 1 год его продолжает задевать, когда игроки сравнивают The Elder Scrolls Online с World of Warcraft. В интервью для MinnMax он признался, что подобные сравнения вызывают у него раздражение. По его словам, проекты кардинально отличаются друг от друга, а попытки играть в игру по вселенной Древних Свитков как в игру от Blizzard лишь портят общее впечатление.

Разработчик отметил, что в сообществе часто звучали претензии о недостаточной схожести The Elder Scrolls Online с World of Warcraft. Фирор категорически с этим не согласен. Он приводит в пример Dark Age of Camelot, над которой работал в 2001 году. Эти 2 проекта являются многопользовательским фэнтези, но это не делает проект Blizzard клоном его прошлой работы. За свои 30 лет в индустрии Мэтт успел приложить руку к таким значимым релизам, как Silent Death Online в 1997 году и Aliens Online в 1998 году. Опираясь на этот опыт, он утверждает, что каждая новая игра заимствует элементы предшественниц, создавая из них оригинальное сочетание.

Пользователи Reddit во многом разделяют мнение разработчика. Согласно популярным обсуждениям на платформе, в The Elder Scrolls Online стоит играть ради сюжета, тогда как World of Warcraft лучше подходит для развития могущества персонажа. Сам Фирор относится к проекту конкурентов с большим уважением и называет его игрой, занимающей 2 место по количеству проведенного в ней времени. Тем не менее он настаивает на огромной разнице в базовых системах.

В завершение интервью Мэтт Фирор предупредил, что подход к The Elder Scrolls Online с ожиданиями от World of Warcraft не принесет геймерам удовольствия. Но если воспринимать проект именно как самостоятельную часть серии The Elder Scrolls, то он раскрывается с лучшей стороны. Стоит отметить, что разработчик продолжает тайно играть в свое творение, состоя в гильдиях, участники которых даже не подозревают о его личности.