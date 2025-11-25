Черви отступают: в The Elder Scrolls Online стартовала вторая часть глобального события Seasons of the Worm Cult

В версии The Elder Scrolls Online для PlayStation 5 и PlayStation 4 вышла вторая часть масштабного обновления Seasons of the Worm Cult, продолжающая центральную сюжетную линию противостояния с фанатичным культом Червей. Игроков ждёт новый этап битвы и решающее наступление на силы, искажающие Тамриэль.

Сюжет обновления стартует сразу после событий «Падения Извивающейся Стены». «Братство Стирка», пережив тяжёлый удар по врагу, продвигается на восток — в регион Восточное Солнцестояние. Когда-то процветавшие земли теперь изуродованы фрагментами Колдхарбора, искажёнными разломами и влиянием даэдрических сил. Игрокам предстоит исследовать этот опасный новый регион, разрушать ульи и логова культа и противостоять его лидерам, чтобы окончательно положить конец их планам.

Доступ к Восточному Солнцестоянию откроется автоматически для всех участников, как только событие «Падение Извивающейся Стены» будет завершено на конкретном сервере. Обновление уже доступно для загрузки.

Выход второй части Seasons of the Worm Cult показывает, что ZeniMax Online Studios продолжает активно развивать своё ММО-приключение. С момента релиза в 2014 году The Elder Scrolls Online получила множество крупных дополнений, включая «Морровинд», «Саммерсет» и «Эльсвейр». Теперь игру ждёт очередная крупная глава, расширяющая мир Тамриэля и удерживающая интерес миллионов поклонников.