Для The Elder Scrolls Online на ПК стало доступно дополнение Feast of Shadows

Студии ZeniMax Online и Bethesda Softworks объявили, что набор подземелий и обновление 47 для The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows стали доступны на ПК и Mac, а также входят в состав абонемента Content Pass 2025. Этот контент выйдет на консолях Xbox и PlayStation 3 сентября.

В набор входят два новых подземелья для четырёх игроков: Кузница Чёрного самоцвета и Надж-Халдеш, расположенные на острове Солстис. Дополнение «Пир Теней», входящее в сагу «Сезоны культа Червя», предлагает новые сюжетные линии, битвы с боссами, новые награды и продолжение повествования, кульминацией которого станет глобальное событие «Стена извивающихся», запланированное на конец этого года.

Контент доступен подписчикам ESO Plus, а также входит в состав абонементов 2025 года и Premium Edition 2025 года.

Вместе с набором подземелий, обновление 47 было выпущено в виде бесплатного патча для базовой игры. Среди основных нововведений — возможность плавать верхом, которая позволяет игрокам оставаться верхом даже при пересечении водных пространств.

Патч также добавляет улучшения, повышающие удобство игры, такие как система отчётов об исследованиях, упрощающая управление инвентарём, возможность повторного воспроизведения диалогов заданий и корректировка компаса.

The Elder Scrolls Online вышла в 2014 году и с тех пор постоянно получает обновления контента. Игра доступна на ПК и macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.