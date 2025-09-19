Elder Scrolls Online чувствует себя отлично на волне ажиотажа вокруг TES 6 и успеха Oblivion Remastered

The Elder Scrolls Online переживает значительный рост благодаря сочетанию двух важных факторов: большого ожидания долгожданной The Elder Scrolls 6 и недавнего позитивного приёма Oblivion Remastered. Эту информацию раскрыли ведущие разработчики MMO: директор студии ZeniMax Online Рич Ламберт и гейм-директор Ник Джакомини.

Вопреки распространённому мнению, выход такого крупного проекта, как Oblivion Remastered, не повредил успеху Elder Scrolls Online. Ламберт и Джакомини рассказали, что многие игроки используют MMO как своего рода временную заминку, с нетерпением ожидая выхода The Elder Scrolls 6.

Ламберт сообщил, что «люди невероятно увлечены Elder Scrolls. Для многих это место стало домом, потому что они любят Elder Scrolls и просто хотят играть больше, и мы смогли это им предоставить».

Удивительно, но выход Oblivion Remastered привёл к заметному росту числа активных игроков в Elder Scrolls Online. Ламберт объяснил ситуацию:

«Ремастер Oblivion стал ещё одним важным событием. Он вышел, и мы подумали: «Ладно, это повлияет на наши показатели на какое-то время». Был небольшой спад, но затем показатели выросли. Примерно как с серией Fallout. Мы подумали: «Вау, круто, правда?» Так что да, это интересно.

Джакомини добавил, что ZeniMax Online увидела «множество новых и вернувшихся игроков, которые быстро возвращались после [Oblivion Remastered], и это продолжалось довольно долго. Это было довольно захватывающе».