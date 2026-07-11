Игроки почти не обсуждают новый сезон The Elder Scrolls Online - все внимание приковано к массовым увольнениям

Студия ZeniMax Online Studios выпустила первый сезонный контент для The Elder Scrolls Online, однако вместо обсуждения нового обновления игроки массово выражают поддержку разработчикам, недавно попавшим под сокращения Xbox.

Новый сезон Return of the Thieves Guild стал первым в истории MMO, но его запуск совпал с масштабной волной увольнений в игровом подразделении Microsoft. По данным СМИ, только в ZeniMax Online Studios работу потеряли 213 сотрудников, а за последний год студия лишилась более половины команды, занимавшейся развитием The Elder Scrolls Online.

Из-за этого комментарии под анонсами нового сезона оказались посвящены вовсе не контенту. Пользователи благодарят разработчиков за многолетнюю работу, желают им найти новые места и критикуют Microsoft за решение о сокращениях.

Некоторые игроки с горечью шутят, что удивлены самому факту публикации анонса, намекая на масштаб увольнений. Другие отмечают, что за годы существования MMO провели в ней тысячи часов и надеются, что пострадавшие сотрудники смогут продолжить карьеру в других студиях.