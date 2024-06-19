Консольные версии The Elder Scrolls Online получили дополнение Gold Road и обновление 42

Дополнение Gold Road и обновление 42 уже доступны для консольных изданий The Elder Scrolls Online. Это означает, что те, кто хотел погрузиться в новую главу и разобраться в том, что происходит в Западном Вельде, теперь могут сделать это на всех платформах. Для базовой игры обновление 42 добавляет ряд улучшений, исправлений и настроек качества жизни.

Повествование "Тень над Морровиндом" завершается в Gold Road, где возвращается даэдрический принц Ителия и появляется новая угроза. Исследуйте Западный Вельд, выполняйте задания, встречайтесь с населением этих имперских провинций, вплоть до лесных эльфов, которые обосновались в этом районе после того, как джунгли Валенвуда внезапно начали распространяться, и сражайтесь с новой даэдрической угрозой.

Одной из центральных частей главы является система писцов. Она дает возможность разблокировать бонусы, которые позволят вам настраивать свои способности с помощью гримуаров. Вы можете выбрать базовый гримуар и использовать ряд скриптов, которые вы разблокируете, чтобы создать способности, которые вы можете использовать для настройки своей сборки. Разблокируйте систему и используйте ее, взяв на себя цепочку заданий писцов (и получите за это некоторые награды, включая особое ездовое животное).

Обновление 42 полно улучшений, от ряда изменений для улучшения почтовой системы в целом, таких как возможность быстрее запрашивать вещи и более простая организация вашего почтового ящика, до ряда функций экологической устойчивости Xbox. К ним относятся снижение использования графического процессора и затемнение экрана во время бездействия и многое другое.