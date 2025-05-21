Новый ролик The Elder Scrolls Online приглашает вживую пережить приключения в Тамриэле

Разработчики The Elder Scrolls Online представили новый рекламный ролик с живыми актёрами, который наглядно демонстрирует, что значит попасть в мир Тамриэля не только через экран, но и словно по-настоящему.

Видео показывает обычных людей — кто-то работает в офисе, кто-то занимается спортом, — а затем каждого из них уносит прямо в гущу событий ESO. Это визуальное воплощение мечты многих игроков: оказаться внутри любимой игры и почувствовать себя настоящим героем. Особенно это близко тем, кто провёл в игре годы, ведь MMO отмечает уже 11 лет с момента релиза.