Новый ролик The Elder Scrolls Online приглашает вживую пережить приключения в Тамриэле

Разработчики The Elder Scrolls Online представили новый рекламный ролик с живыми актёрами, который наглядно демонстрирует, что значит попасть в мир Тамриэля не только через экран, но и словно по-настоящему.
Видео показывает обычных людей — кто-то работает в офисе, кто-то занимается спортом, — а затем каждого из них уносит прямо в гущу событий ESO. Это визуальное воплощение мечты многих игроков: оказаться внутри любимой игры и почувствовать себя настоящим героем. Особенно это близко тем, кто провёл в игре годы, ведь MMO отмечает уже 11 лет с момента релиза.
В это платное убожество кто-то еще играет ?
А ты бы за бесплатно весь контент делал? Сильно сомневаюсь
Убожество твой бесполезный комментарий, а игра топ, одна из лучших на рынке ммо
+++ одна из лучших mmo что я знаю
Опять редгарды
Вижу постер видео - не включаю даже 🤡
провёл в ней в своё время больше 10000 часов и что оно мне дало в реальной жизни? да ничего хорошего)
Опять ии мусор // Артём Савельев
И снова ни разу не повестка )
Согласен, азиатка там явно лишняя и добавлена для угоды повестке.
Карта пухнет, игра топчется на месте.
Эх мнебы так