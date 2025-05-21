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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 402 оценки

Новый ролик The Elder Scrolls Online приглашает вживую пережить приключения в Тамриэле

butcher69 butcher69

Разработчики The Elder Scrolls Online представили новый рекламный ролик с живыми актёрами, который наглядно демонстрирует, что значит попасть в мир Тамриэля не только через экран, но и словно по-настоящему.

Видео показывает обычных людей — кто-то работает в офисе, кто-то занимается спортом, — а затем каждого из них уносит прямо в гущу событий ESO. Это визуальное воплощение мечты многих игроков: оказаться внутри любимой игры и почувствовать себя настоящим героем. Особенно это близко тем, кто провёл в игре годы, ведь MMO отмечает уже 11 лет с момента релиза.

21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Destroited

В это платное убожество кто-то еще играет ?

8
selfreaver

А ты бы за бесплатно весь контент делал? Сильно сомневаюсь

7
Nodas

Убожество твой бесполезный комментарий, а игра топ, одна из лучших на рынке ммо

18
magomed.gasanow.2000 Nodas

+++ одна из лучших mmo что я знаю

8
vertehwost

Опять редгарды

7
Owyn

Вижу постер видео - не включаю даже 🤡

7
Iskander Al Makkary

провёл в ней в своё время больше 10000 часов и что оно мне дало в реальной жизни? да ничего хорошего)

3
Пользователь ВКонтакте

Опять ии мусор // Артём Савельев

1
Phoentice

И снова ни разу не повестка )

1
AndrewSolt

Согласен, азиатка там явно лишняя и добавлена для угоды повестке.

JackBV

Карта пухнет, игра топчется на месте.

magomed.gasanow.2000

Эх мнебы так