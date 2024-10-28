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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 346 оценок

Обновление 44 для The Elder Scrolls Online добавляет двух новых компаньонов и вносит изменения в PvP-режим

monk70
Новости

С сегодняшнего дня обновление 44 для The Elder Scrolls Online доступно бесплатно на ПК/Mac. Это последнее обновление представляет ряд улучшений и дополнений для The Elder Scrolls Online, включая обновления режима PvP в Battlegrounds и представляет двух новых компаньонов. Rонсоли Xbox и PlayStation получат его 13 ноября

Обновление 44 вносит большие изменения в динамичные бои в PvP Battlegrounds. В этом обновлении Battlegrounds переходят на двухсторонние PvP-матчи вместо традиционных трехсторонних. На старте будет два основных типа матчей Battlegrounds:

  • 4v4 — соревновательный режим между двумя командами по четыре человека
  • 8v8 — стандартный режим с усилениями и двумя командами по восемь человек

Традиционный игровой режим 4v4v4 больше не будет доступен; однако он может вернуться в будущем на ограниченное время во время специальных мини-PvP-событий. Этот новый двусторонний формат также включает семь совершенно новых карт для сражений с другими игроками.

Обновление 44 также представляет двух совершенно новых компаньонов в ESO: Танлорин и Зерит-вар. Танлорин — задиристый высший эльф, который смешивает магию души со способностями рыцаря-дракона, в то время как стойкий каджит Зерит-вар использует силу некромантии. На старте вы можете получить обоих новых союзников бесплатно с активным членством ESO Plus или купить их за короны в игровом магазине.

Полный список исправлений, улучшений и дополнений можно найти на официальных форумах здесь.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-

А есть бесплатные компаньоны для владельцев базовой игры+мурры?))

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ThoughtfulGerardo

нет они только вроде начинаются с какой то главы

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ThoughtfulGerardo

эм ключ на фулл игру можно найти за 2500 примерно поищи и будет у тебя все...я вот еще дорогу должен купить последнюю главу где можно свои скиллы делать

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-zotik- ThoughtfulGerardo

Я на плойке играю. Купил в турции голд издание, а на рф акке только база долшла с мурой)) там есть функция подарков(длс и классы дарить можно) но чет не понял как она работает) так бы все длс через турцию себе бы подарил

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AndrewSolt

Ну вот эти новые спутники доступны за подписку либо кроны (ну или обмен голда-кроны). Они, в отличии от всех прошлых, к главам не привязаны.

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