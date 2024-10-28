Обновление 44 для The Elder Scrolls Online добавляет двух новых компаньонов и вносит изменения в PvP-режим

С сегодняшнего дня обновление 44 для The Elder Scrolls Online доступно бесплатно на ПК/Mac. Это последнее обновление представляет ряд улучшений и дополнений для The Elder Scrolls Online, включая обновления режима PvP в Battlegrounds и представляет двух новых компаньонов. Rонсоли Xbox и PlayStation получат его 13 ноября

Обновление 44 вносит большие изменения в динамичные бои в PvP Battlegrounds. В этом обновлении Battlegrounds переходят на двухсторонние PvP-матчи вместо традиционных трехсторонних. На старте будет два основных типа матчей Battlegrounds:

4v4 — соревновательный режим между двумя командами по четыре человека

8v8 — стандартный режим с усилениями и двумя командами по восемь человек

Традиционный игровой режим 4v4v4 больше не будет доступен; однако он может вернуться в будущем на ограниченное время во время специальных мини-PvP-событий. Этот новый двусторонний формат также включает семь совершенно новых карт для сражений с другими игроками.

Обновление 44 также представляет двух совершенно новых компаньонов в ESO: Танлорин и Зерит-вар. Танлорин — задиристый высший эльф, который смешивает магию души со способностями рыцаря-дракона, в то время как стойкий каджит Зерит-вар использует силу некромантии. На старте вы можете получить обоих новых союзников бесплатно с активным членством ESO Plus или купить их за короны в игровом магазине.

Полный список исправлений, улучшений и дополнений можно найти на официальных форумах здесь.