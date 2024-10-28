Обновление 44 для The Elder Scrolls Online добавляет двух новых компаньонов и вносит изменения в PvP-режим

С сегодняшнего дня обновление 44 для The Elder Scrolls Online доступно бесплатно на ПК/Mac. Это последнее обновление представляет ряд улучшений и дополнений для The Elder Scrolls Online, включая обновления режима PvP в Battlegrounds и представляет двух новых компаньонов. Rонсоли Xbox и PlayStation получат его 13 ноября
Обновление 44 вносит большие изменения в динамичные бои в PvP Battlegrounds. В этом обновлении Battlegrounds переходят на двухсторонние PvP-матчи вместо традиционных трехсторонних. На старте будет два основных типа матчей Battlegrounds:
- 4v4 — соревновательный режим между двумя командами по четыре человека
- 8v8 — стандартный режим с усилениями и двумя командами по восемь человек
Традиционный игровой режим 4v4v4 больше не будет доступен; однако он может вернуться в будущем на ограниченное время во время специальных мини-PvP-событий. Этот новый двусторонний формат также включает семь совершенно новых карт для сражений с другими игроками.
Обновление 44 также представляет двух совершенно новых компаньонов в ESO: Танлорин и Зерит-вар. Танлорин — задиристый высший эльф, который смешивает магию души со способностями рыцаря-дракона, в то время как стойкий каджит Зерит-вар использует силу некромантии. На старте вы можете получить обоих новых союзников бесплатно с активным членством ESO Plus или купить их за короны в игровом магазине.
Полный список исправлений, улучшений и дополнений можно найти на официальных форумах здесь.
А есть бесплатные компаньоны для владельцев базовой игры+мурры?))
нет они только вроде начинаются с какой то главы
эм ключ на фулл игру можно найти за 2500 примерно поищи и будет у тебя все...я вот еще дорогу должен купить последнюю главу где можно свои скиллы делать
Я на плойке играю. Купил в турции голд издание, а на рф акке только база долшла с мурой)) там есть функция подарков(длс и классы дарить можно) но чет не понял как она работает) так бы все длс через турцию себе бы подарил
Ну вот эти новые спутники доступны за подписку либо кроны (ну или обмен голда-кроны). Они, в отличии от всех прошлых, к главам не привязаны.