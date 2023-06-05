Обновление с главой Necrom для The Elder Scrolls Online уже можно предзагрузить на ПК ©

Сегодня вечером искатели приключений из MMORPG The Elder Scrolls Online смогут насладиться новой главой под названием Necrom. Уже прямо сейчас вы можете открыть лаунчер, который автоматически запустит обновление игры, дабы не ждать загрузку непосредственно на старте. Касаемо консольной версии, напомним, что расширение Necrom станет доступно 20 июня.

Вместе с выходом The Elder Scrolls Online: Necrom игроков ожидает множество нововведения, среди которых мрачная зона Апокриф, священный город Некром, полуостров Телванни, множество новых активностей, мировых боссов, подземелий, а также ожидаемый класс Мастер Рун.

Мастер Рун обещает быть весьма интересным для многих пользователей, ведь благодаря трем веткам из него можно будет сделать танка, атакующего героя и даже хиллера. При использовании умений Мастер Рун будет использовать не только ману, но и так называемую “Суть”. Она накапливается при атаке определенными навыками для последующего высвобождения.