Особенности обновления Update 49 для The Elder Scrolls Online

Разработчики The Elder Scrolls Online раскрыли список геймплейных нововведений патча Update 49.

В игре появятся маунты, которых можно купить за золото. Их можно будет купить в конюшнях во всех регионах Тамриеля. При этом ассортимент ездовых животных будет соответствовать региону: верблюды в Хаммерфелле или лоси в Валенвуде.

При этом три базовые лошади никуда не исчезнут: их по-прежнему можно приобрести в конюшнях. В Update 49 ускорится процесс прокачки этих лошадей - за одну тренировку будет начисляться сразу три очка в параметры скорость, выносливость и переносимый вес.

В новом обновлении также появилась возможность бесплатно менять билды и перераспределять очки навыков в любой момент и месте, кроме режима боя и PvP. Параллельно разработчики обещают доработки, связанные с поиском ресурсов и упрощением условий для открытия веток навыков оборотня и вампира.

Из остальных изменений:

Снизится стоимость улучшения банка и сумок, а лимиты на предметы в домах, которые не относятся к категории Notable, увеличат на 50 слотов (Для подписчиков ESO Plus предусмотрен дополнительный бонус — ещё 100 слотов).

Слоты экипировки сделают общими для всей учётной записи, а не для отдельных персонажей.

Улучшения с поиском ресурсов.

Упрощением условий для открытия веток навыков оборотня и вампира.

Обновление Update 49 выйдет на всех платформах одновременно 9 марта. Сейчас его можно протестировать на публичном тестовом сервере (PTS).