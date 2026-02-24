Презентация сезона 2026 для The Elder Scrolls Online пройдет 31 марта

Компания Bethesda объявила дату специальной трансляции, посвящённой будущему The Elder Scrolls Online. Шоу под названием 2026 Seasons Direct состоится 31 марта в 22:00 по московскому времени на официальном Twitch-канале издателя.

Во время презентации разработчики представят план развития игры на весь 2026 год и раскроют дорожную карту грядущего контента. Ожидаются подробности о новых обновлениях, сюжетных линиях и сезонных активностях.

MMORPG во вселенной The Elder Scrolls работает уже более 12 лет: релиз на ПК состоялся в апреле 2014 года, а версии для актуальных консолей появились позже. В 2025 году команда также сообщала о технической подготовке к возможному внедрению кроссплея между платформами.