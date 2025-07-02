Президент ZeniMax Online Studios уходит из компании на фоне массовых увольнений Xbox

На фоне масштабных увольнений в игровых студиях Xbox стало известно об уходе Мэтта Файрора (Matt Firor), президента ZeniMax Online Studios, из компании. Об этом было официально объявлено в соцсетях студии. Файрор проработал в ZeniMax более 18 лет и был ключевой фигурой в развитии MMO-игры The Elder Scrolls Online.

Новым руководителем студии станет Джо Бурба (Jo Burba), который вместе с исполнительным продюсером Сьюзан Кэт и геймдиректором Ричем Ламбертом продолжит развивать проекты ZeniMax, включая поддержку ESO.

«Хотя я больше не буду работать над игрой, я по-прежнему буду поддерживать команду и продолжать играть, как и прежде. Впереди ещё много историй и приключений — и я уверен, что наше удивительное сообщество продолжит этот путь», — отметил Файрор в своём прощальном сообщении.

Несмотря на кадровые изменения и слухи о внутренних сокращениях, поддержка и развитие The Elder Scrolls Online не прекратятся. В числе ближайших нововведений — долгожданная функция кроссплея.

Уход Файрора и сокращения в ZeniMax Online Studios происходят в рамках более широкой реструктуризации внутри Xbox, которая также затронула студии High Moon, Rare, Raven, The Initiative и другие.