Президент ZeniMax Online Studios уходит из компании на фоне массовых увольнений Xbox

На фоне масштабных увольнений в игровых студиях Xbox стало известно об уходе Мэтта Файрора (Matt Firor), президента ZeniMax Online Studios, из компании. Об этом было официально объявлено в соцсетях студии. Файрор проработал в ZeniMax более 18 лет и был ключевой фигурой в развитии MMO-игры The Elder Scrolls Online.
Новым руководителем студии станет Джо Бурба (Jo Burba), который вместе с исполнительным продюсером Сьюзан Кэт и геймдиректором Ричем Ламбертом продолжит развивать проекты ZeniMax, включая поддержку ESO.
«Хотя я больше не буду работать над игрой, я по-прежнему буду поддерживать команду и продолжать играть, как и прежде. Впереди ещё много историй и приключений — и я уверен, что наше удивительное сообщество продолжит этот путь», — отметил Файрор в своём прощальном сообщении.
Несмотря на кадровые изменения и слухи о внутренних сокращениях, поддержка и развитие The Elder Scrolls Online не прекратятся. В числе ближайших нововведений — долгожданная функция кроссплея.
Уход Файрора и сокращения в ZeniMax Online Studios происходят в рамках более широкой реструктуризации внутри Xbox, которая также затронула студии High Moon, Rare, Raven, The Initiative и другие.
Помогли деду с вещами на выход пока всё горит. Поддержка ESO теперь означает доить оставшихся игроков до отключения серверов. Этот ваш кроссплей выкатят когда в онлайне будет 3.5 анона. Капитан получил золотой парашют и свалил первым, расходимся.
Тоесть лет через 10-15 ? неплохо
что сегодня происходит с ними?как будто мыльный пузырь лопнул
А про трешоделов из Ниндзя Тиори ни слова.
Лох! Firor!