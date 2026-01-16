Разработчики Elder Scrolls Online объяснили переход на сезонные обновления и опровергли связь с увольнениями в Xbox

Студия ZeniMax Online официально прокомментировала переход The Elder Scrolls Online на новый формат поддержки — с 2026 года MMO откажется от крупных ежегодных дополнений в пользу сезонных обновлений, выходящих раз в три месяца. По словам разработчиков, это решение никак не связано с масштабными сокращениями в Xbox и Microsoft, прошедшими в прошлом году.

Исполнительный продюсер ESO Сьюзан Кэт в разговоре с Rock, Paper, Shotgun подчеркнула, что работа над системой сезонов началась задолго до увольнений: команда начала перестраивать внутренние процессы примерно за 12–14 месяцев до анонса. Поэтому новый формат — это осознанная стратегическая смена курса, а не вынужденная мера из-за кадровых потерь.

Хотя сокращения действительно затронули ZeniMax Online и привели к отмене проекта Blackbird — первой новой игры студии за более чем десятилетие, — у этого решения оказался неожиданный побочный эффект. После закрытия Blackbird все ресурсы студии были сосредоточены исключительно на Elder Scrolls Online. По словам Кэт, в некоторых направлениях это даже увеличило число специалистов, работающих над MMO, поскольку команде больше не нужно было делить силы между двумя проектами.

Первый сезон в рамках новой модели — Season Zero: Dawn and Dusk — стартует 2 апреля и продлится до 8 июля. Он предложит игрокам новый формат зон и заложит основу для будущих сезонных обновлений. Разработчики надеются, что более частый, но компактный контент позволит сделать развитие ESO гибче и разнообразнее, сохранив интерес игроков на долгосрочной дистанции.