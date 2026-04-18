Разработчики The Elder Scrolls Online представили детали обновления 50

Недавний стрим создателей The Elder Scrolls Online раскрыл новые подробности обновления 50, которое в данный момент находится на публичном тестовом сервере.

В центре внимания презентации оказались грядущие материалы и игровые системы, включая так называемые динамические столкновения, которые должны обеспечить большее разнообразие в открытом мире. Эти нововведения дополняются корректировками в механике ветеранства, а также свежим контентом для фракции Гильдия воров.

Во время эфира 3 разработчика поделились деталями своей работы. Майк Финниган рассказал о подземельях и противниках, Джейсон Барнс описал грядущие задания, а Брайан Уилер уделил внимание боевой системе и битвам между игроками. Данный формат видео стал началом новой серии трансляций Dev Updates, с помощью которой команда создателей планирует регулярно информировать сообщество о текущем прогрессе разработки.

Ожидается, что обновление 50 расширит различные аспекты игрового процесса и подготовит почву для свежих приключений, которые будут развиваться в последующих патчах.