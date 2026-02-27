Разработчики The Elder Scrolls Online представили план развития игры на март 2026 года

Студия ZeniMax Online Studios опубликовала расписание событий для ролевой игры The Elder Scrolls Online на март 2026 года. Главным нововведением станет выход обновления 49, релиз которого состоится 9 марта на всех платформах. Данный патч заложит основу для перехода к новому формату и принесет различные улучшения, включая переработку класса Рыцарь дракона и ветки навыков оружия для 2 рук.

В рамках подготовки к запуску сезона 0, который стартует 2 апреля, в игре произойдут серьезные изменения систем наград. Начиная с 1 и 2 марта разработчики отключат ежедневные награды за вход и систему свершений. На смену им 2 апреля придет система прогрессии под названием Фолианты Тамриэля. В качестве компенсации с 3 марта по 1 апреля пройдет кампания Золотые стремления, где игроки смогут заработать до 2500 печатей за выполнение различных активностей.

С 9 по 25 марта пройдет событие с бонусом 100 процентов к получаемому опыту для прокачки навыков. Затем эстафету подхватит традиционный Фестиваль шутов, который продлится с 25 марта по 2 апреля. Пользователи смогут получить тематические предметы интерьера и свежий стиль экипировки. Помимо этого, 25 марта откроется Базар Золотого берега, новый магазин, где классические предметы коллекционирования будут продаваться за торговые слитки. Эти слитки заменят собой привычные билеты событий, которые конвертируются при 1 входе в игру после выхода патча. Также обладатели подписки PlayStation Plus смогут бесплатно забрать издание Gold Road Collection в период с 3 марта по 6 апреля.

Для детального освещения грядущих изменений авторы проведут 2 прямые трансляции. Эфир 26 марта будет посвящен улучшению пользовательского опыта, а трансляция 31 марта расскажет о сезоне 0 и будущих релизах. Вся информация из этих презентаций поможет фанатам лучше подготовиться к следующему этапу развития проекта.