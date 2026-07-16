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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 2 478 оценок

Руководство ZeniMax Online Studios покидает компанию после сокращений Xbox - студию возглавят новые ветераны ESO

IKarasik IKarasik

Масштабные сокращения в игровом подразделении Microsoft привели к серьёзным перестановкам в руководстве ZeniMax Online Studios, отвечающей за развитие The Elder Scrolls Online. Как сообщает Game File, компанию покинут сразу несколько ключевых руководителей студии.

Среди них — глава студии Джо Бурба, который проработал в ZeniMax Online Studios 14 лет и возглавил её лишь в июле 2025 года. Вместе с ним уйдут исполнительный продюсер The Elder Scrolls Online Сьюзан Кэт, гейм-директор Рич Ламберт и директор по производству Ала Диас.

По информации издания, все четверо уже уведомили сотрудников о начале передачи полномочий новой команде руководителей. Процесс смены руководства займёт несколько месяцев, а до его завершения нынешние менеджеры продолжат работать в студии, чтобы обеспечить плавный переход.

Новыми руководителями ZeniMax Online Studios станут ветераны компании Джош Хендерсон, ранее отвечавший за бизнес-операции, и Ник Джакомини, занявший пост гейм-директора The Elder Scrolls Online в прошлом году.

Перестановки стали частью масштабной волны увольнений в Xbox. Только в штате Мэриленд Microsoft сократила 379 сотрудников ZeniMax, из которых более 200 человек работали непосредственно в ZeniMax Online Studios.

Несмотря на серьёзные кадровые изменения, руководство уверяет, что поддержка The Elder Scrolls Online продолжится. В обращении к сотрудникам уходящие руководители выразили уверенность в будущем студии и заявили, что работа над обновлением Update 51 и последующим контентом продолжается по плану.

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8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Сипота

После скурима попробовал свитки онлайн дерьмо редкостное конечно зря покупал, если 6 будут такие же то скип сразу.

4
-zotik-

Шаурма такая.

Вы неплохо держали тесо 10+ лет, спасибо вы свободны, а я похерю все

3
magomed.gasanow.2000

Спасибо вам за всё надеюсь новое руководство бцдет также поддерживать игру благо оно из самой команды зенимакс

2
mxorganic

Даешь горизонталь власти

Даздрасен Дыклоп
новые ветераны

Это из той же серии, алкоголик трезвенник, целомудренная шлюха. Какую уйню только не придумают...длб.

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