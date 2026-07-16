Руководство ZeniMax Online Studios покидает компанию после сокращений Xbox - студию возглавят новые ветераны ESO

Масштабные сокращения в игровом подразделении Microsoft привели к серьёзным перестановкам в руководстве ZeniMax Online Studios, отвечающей за развитие The Elder Scrolls Online. Как сообщает Game File, компанию покинут сразу несколько ключевых руководителей студии.

Среди них — глава студии Джо Бурба, который проработал в ZeniMax Online Studios 14 лет и возглавил её лишь в июле 2025 года. Вместе с ним уйдут исполнительный продюсер The Elder Scrolls Online Сьюзан Кэт, гейм-директор Рич Ламберт и директор по производству Ала Диас.

По информации издания, все четверо уже уведомили сотрудников о начале передачи полномочий новой команде руководителей. Процесс смены руководства займёт несколько месяцев, а до его завершения нынешние менеджеры продолжат работать в студии, чтобы обеспечить плавный переход.

Новыми руководителями ZeniMax Online Studios станут ветераны компании Джош Хендерсон, ранее отвечавший за бизнес-операции, и Ник Джакомини, занявший пост гейм-директора The Elder Scrolls Online в прошлом году.

Перестановки стали частью масштабной волны увольнений в Xbox. Только в штате Мэриленд Microsoft сократила 379 сотрудников ZeniMax, из которых более 200 человек работали непосредственно в ZeniMax Online Studios.

Несмотря на серьёзные кадровые изменения, руководство уверяет, что поддержка The Elder Scrolls Online продолжится. В обращении к сотрудникам уходящие руководители выразили уверенность в будущем студии и заявили, что работа над обновлением Update 51 и последующим контентом продолжается по плану.