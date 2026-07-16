Руководство ZeniMax Online Studios покидает компанию после сокращений Xbox - студию возглавят новые ветераны ESO

Масштабные сокращения в игровом подразделении Microsoft привели к серьёзным перестановкам в руководстве ZeniMax Online Studios, отвечающей за развитие The Elder Scrolls Online. Как сообщает Game File, компанию покинут сразу несколько ключевых руководителей студии.
Среди них — глава студии Джо Бурба, который проработал в ZeniMax Online Studios 14 лет и возглавил её лишь в июле 2025 года. Вместе с ним уйдут исполнительный продюсер The Elder Scrolls Online Сьюзан Кэт, гейм-директор Рич Ламберт и директор по производству Ала Диас.
По информации издания, все четверо уже уведомили сотрудников о начале передачи полномочий новой команде руководителей. Процесс смены руководства займёт несколько месяцев, а до его завершения нынешние менеджеры продолжат работать в студии, чтобы обеспечить плавный переход.
Новыми руководителями ZeniMax Online Studios станут ветераны компании Джош Хендерсон, ранее отвечавший за бизнес-операции, и Ник Джакомини, занявший пост гейм-директора The Elder Scrolls Online в прошлом году.
Перестановки стали частью масштабной волны увольнений в Xbox. Только в штате Мэриленд Microsoft сократила 379 сотрудников ZeniMax, из которых более 200 человек работали непосредственно в ZeniMax Online Studios.
Несмотря на серьёзные кадровые изменения, руководство уверяет, что поддержка The Elder Scrolls Online продолжится. В обращении к сотрудникам уходящие руководители выразили уверенность в будущем студии и заявили, что работа над обновлением Update 51 и последующим контентом продолжается по плану.
После скурима попробовал свитки онлайн дерьмо редкостное конечно зря покупал, если 6 будут такие же то скип сразу.
Шаурма такая.
Вы неплохо держали тесо 10+ лет, спасибо вы свободны, а я похерю все
Спасибо вам за всё надеюсь новое руководство бцдет также поддерживать игру благо оно из самой команды зенимакс
Даешь горизонталь власти
Это из той же серии, алкоголик трезвенник, целомудренная шлюха. Какую уйню только не придумают...длб.