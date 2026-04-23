Шеогорат возвращается в The Elder Scrolls Online: Тамриэль готовят к хаосу и поискам сыра

На тестовом сервере The Elder Scrolls Online появился новый сюжетный контент с участием даэдрического принца Шеогората — одного из самых непредсказуемых персонажей вселенной. И, честно говоря, его возвращение снова делает игру заметно живее на фоне более «серьёзных» сюжетных линий последних лет.

В задании Sheogorath Takes a Holiday игроки отправятся по Тамриэлю вместе с «самым вменяемым из даэдра», который, как и ожидалось, занят крайне странной целью — поисками сыра. На фоне привычных эпических конфликтов это выглядит почти как осознанный контраст: разработчики явно играют на абсурде, который всегда был сильной стороной серии.

Всего добавлено шесть новых заданий, которые затрагивают разные уголки мира и возвращают знакомых персонажей. Такой подход скорее напоминает попытку оживить старые связи с лором, чем просто добавить новый контент ради количества.

Параллельно перерабатывается событие Whitestrake’s Mayhem. Его делают короче и гибче, но при этом убирают часть привычных наградных механик. Это спорное решение: с одной стороны, событие становится проще для участия, с другой — игрокам придётся привыкать к новой системе получения наград, что не всегда воспринимается позитивно.

В целом складывается ощущение, что разработчики одновременно экспериментируют и проверяют реакцию аудитории. Возвращение Шеогората явно работает на интерес, а вот изменения событийной системы могут вызвать более смешанную реакцию.