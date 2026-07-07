СМИ: Будущее The Elder Scrolls Online оказалось под угрозой после массовых увольнений в ZeniMax

Будущее The Elder Scrolls Online оказалось под вопросом после масштабной реструктуризации Xbox. По данным Kotaku, в ZeniMax Online Studios могли сократить до половины команды, отвечающей за развитие MMORPG.

Источники издания утверждают, что столь серьезные увольнения вынудят студию пересмотреть ранее опубликованную дорожную карту. Какие именно изменения ждут игру, пока неизвестно.

Еще недавно ситуация выглядела совершенно иначе. В этом году The Elder Scrolls Online перешла на сезонную модель развития, получила новый режим Night Market, а разработчики сообщали о росте онлайна до уровней, которых не было со времен пандемии 2020 года. Кроме того, студия планировала переработать обучение для новичков и сделать игру более доступной.

Однако масштабные сокращения в Xbox, в рамках которых работу потеряют около 3200 сотрудников, могут серьезно повлиять на дальнейшее развитие проекта.

Официально Microsoft и ZeniMax пока не подтверждали информацию о сокращении половины команды The Elder Scrolls Online.