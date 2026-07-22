Сокращения в Xbox уже ударили по The Elder Scrolls Online: разработчики начали урезать даже работу Crown Store

Последствия масштабных увольнений в подразделении Xbox начинают отражаться на поддержке The Elder Scrolls Online. Разработчики MMO сообщили, что из-за сокращения ресурсов команды вынуждены отказаться от веб-версии Crown Store и изменить формат ежемесячных публикаций, посвящённых премиальному магазину игры.

Менеджер сообщества Кевин Гболи сообщил на официальном форуме, что веб-версия Crown Store будет закрыта, чтобы снизить нагрузку на сотрудников. При этом приобрести игровую валюту по-прежнему можно через официальный сайт, однако просматривать ассортимент и покупать предметы теперь придётся непосредственно в клиенте The Elder Scrolls Online.

Изменения затронут и ежемесячные обзоры Crown Store Showcase. Вместо привычных подробных материалов с качественными изображениями новых предметов разработчики будут публиковать значительно более краткие списки. По словам Гболи, команда больше не располагает достаточными ресурсами для подготовки прежнего объёма контента.

Особенно болезненно это скажется на сообществе. Как отметил представитель студии, опубликованные изображения активно использовались энциклопедией Unofficial Elder Scrolls Pages, которая документирует контент игры. Теперь разработчики обещают публиковать лишь тот объём материалов, который позволяют текущие возможности команды.

Эти изменения стали одним из первых заметных последствий недавних сокращений в ZeniMax, в результате которых работы лишились сотни сотрудников. Ранее стало известно об отмене Project Blackbird — неанонсированной MMO студии, а теперь кадровые перестановки начали влиять и на поддержку уже существующего проекта. Хотя игровой процесс The Elder Scrolls Online пока не затронут, сокращение вспомогательных сервисов показывает, что уменьшение штата отражается не только на разработке нового контента, но и на повседневной работе с игрой и её сообществом.