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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 324 оценки

Состоялся релиз дополнения "Gold Road" для PC-версии The Elder Scrolls Online

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз дополнения Золотая дорога (Gold Road) для The Elder Scrolls Online. На данный момент дополнение доступно лишь PC-игрокам (Windows и Mac) - консольные версии получат дополнение чуть позже, 18 июня.

В дополнении игрокам предстоит отправиться на исследовании локации Западный Вельд - это огромный лес, в котором обитает множество различных существ, в том числе не всегда дружелюбных. Кроме того, вместе с дополнением в игру была добавлена улучшенная система магии: у игроков появится возможность создавать собственные способности за счет изменения эффектов существующих умений.

Западный вельд - регион Империи, в котором можно было побывать в The Elder Scrolls IV: Oblivion. Сейчас его покой нарушают вторжения даэдра и подступающие джунгли Валенвуда.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Prestоn

По превью и не скажешь, что это ТЕС. выглядит как дженерик фентези

5
StarfieJId

Ну не знаю, локация выглядит, как из Обливиона.

1
Fenharell

Они стиль давно потеряли, там от тес только название

5
Бенедикт Вольфрамович

Для спеллкрафта нужно ДЛС?

1
Devilor

Игра стала русофобской помойкой. Пусть сами в нее дрочат.

0
Dasdag

Эта помойная срань еще жива? Удивительно..

-9