Состоялся релиз дополнения "Gold Road" для PC-версии The Elder Scrolls Online

Вчера состоялся релиз дополнения Золотая дорога (Gold Road) для The Elder Scrolls Online. На данный момент дополнение доступно лишь PC-игрокам (Windows и Mac) - консольные версии получат дополнение чуть позже, 18 июня.

В дополнении игрокам предстоит отправиться на исследовании локации Западный Вельд - это огромный лес, в котором обитает множество различных существ, в том числе не всегда дружелюбных. Кроме того, вместе с дополнением в игру была добавлена улучшенная система магии: у игроков появится возможность создавать собственные способности за счет изменения эффектов существующих умений.

Западный вельд - регион Империи, в котором можно было побывать в The Elder Scrolls IV: Oblivion. Сейчас его покой нарушают вторжения даэдра и подступающие джунгли Валенвуда.