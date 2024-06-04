Состоялся релиз дополнения "Gold Road" для PC-версии The Elder Scrolls Online

MMORPG в популярной фэнтезийной вселенной The Elder Scrolls.
События The Elder Scrolls Online берут начало за тысячу с лишним лет до подвигов «драконорожденного» в Скайриме. В те далекие времена принц даэдра Молаг Бал (Molag Bal) вовсю пытался обернуть Тамриэль в свой идеальный демонический мир, однако теперь в его стройные планы суждено вмешаться игрокам, которые смогут примкнуть к одной из трех фракций – Эбенгарду (Ebonheart Pact), Доминиону Альдмери (Aldmeri Dominion) или Даггерфоллу (Daggerfall Covenant). За каждой из них, к слову, закреплены определенные расы – скажем, норды, аргониане и данмеры принадлежат к Эбенгарду, альтмеры, босмеры и каджиты «работают» на Альдмери, а орки, редгарды и бретонцы служат во благо Даггерфолла. Имперцы же, в свою очередь, находятся в состоянии войны со всеми тремя фракциями.
The Elder Scrolls Online совмещает в себе элементы, свойственные как World of Warcraft и ее клонам, так и серии The Elder Scrolls, ставящей акцент на изучении полностью открытого мира. В игре воссоздана большая часть Тамриэля, включая Скайрим, Морровинд, Эльсвейр и Острова Саммерсет.
Затрагивая тему игровой механики, стоит отметить, что The Elder Scrolls Online предлагает предельно стандартный набор развлечений. В список входят – хождение по подземельям, выполнение квестов (благодаря «открытой структуре» некоторые задания вида «пойди и убей монстров у болота» тут можно выполнять даже без бесед с NPC), крафтинг, алхимия, седлание фэнтезийных существ (полетать по миру, правда, не удастся) и боевая система, не базирующаяся, однако, на схватках в реальном времени, а полагающаяся на использование ограниченного числа скиллов, подкрепленных «выносливостью» героя, затрачиваемой на каждое действие в бою.
Набор опыта, классы персонажей и процедура прокачки, разнящаяся в зависимости от того, за какую фракцию вы выступаете, тоже имеются – по прикидкам разработчиков, игроки смогут достичь максимально возможного уровня примерно за 120 часов. PvP-часть аналогично присутствует – народ может даже принимать участие в осадах крупных имперских городов Сиродиила (де-факто главной PvP-арены), а также битвах за рудники и прочие прибыльные места, сулящие «победителям» неплохие бонусы.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX4350
Видеокарта: совместимая с Direct X 11.0, с 1 ГБ видеопамяти (NVIDIA GeForce 560 или AMD Radeon 6870)
Оперативная память: 4 ГБ
Место на диске: 105 ГБ
DirectX: 11.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX4350
Видеокарта: совместимая с Direct X 11.0, с 4 ГБ видеопамяти (NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570) или выше
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 105 ГБ
DirectX: 11.0
По превью и не скажешь, что это ТЕС. выглядит как дженерик фентези
Ну не знаю, локация выглядит, как из Обливиона.
Они стиль давно потеряли, там от тес только название
Для спеллкрафта нужно ДЛС?
Игра стала русофобской помойкой. Пусть сами в нее дрочат.
Эта помойная срань еще жива? Удивительно..