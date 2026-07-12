Студия The Elder Scrolls Online заявила, что после увольнений вернулась к размеру команды десятилетней давности

После масштабных сокращений в Xbox руководство ZeniMax Online Studios заявило, что студия по численности сотрудников вернулась к уровню 2015–2018 годов — периода разработки популярных дополнений Orsinium и Summerset для The Elder Scrolls Online.

Об этом рассказали заместитель директора по дизайну Джейсон Барнс и директор по работе с сообществом Джессика Фолсом во время встречи с фанатами в Германии. По их словам, несмотря на болезненные увольнения, это не означает, что игра переходит в режим минимальной поддержки или перестанет получать новый контент.

Заявление ZeniMax Online во многом повторяет недавние слова id Software, где после сокращений сообщили, что нынешняя команда по размеру сопоставима с той, которая создавала DOOM (2016).

Согласно данным WARN Act, ZeniMax Online сократила 213 сотрудников, а id Software — 136. Кроме того, в 2025 году студия уже потеряла еще 62 человека после отмены MMO-проекта Blackbird.

Несмотря на оптимистичные заявления руководства, многие игроки и представители индустрии относятся к подобным сравнениям скептически. Они отмечают, что возвращение к численности десятилетней давности не компенсирует потерю опыта и специалистов, а также не отменяет того факта, что за последние годы студии значительно выросли и изменились.