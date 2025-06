The Elder Scrolls Online на ПК получила обновление Seasons of the Worm Cult

Последнее обновление контента Seasons of the Worm Cult для The Elder Scrolls Online (ESO) на ПК стало доступно как часть нового игрового пропуска 2025 года. В Seasons of the Worm Cult возвращается злодейский Культа Червя из оригинальной основной сюжетной линии игры, а также происходит первое общесерверное событие ESO, которое приведет к драматическому завершению в конце этого года.

Игрокам доступна новая зона для исследования под названием Солнцестояние, которая представляет собой тропический остров. Часть 1 этого обновления позволяет игрокам исследовать Западное Солнцестояние, чтобы узнать больше о базе операций Культа Червя.

Культ Червя воздвиг массивный тайный барьер с помощью магии душ, называемый Стеной Извиваний, который разделяет остров с Восточным Солнцестоянием, недоступным - на данный момент.

В Западном Солнцестоянии есть новые мировые боссы, подземелья, публичное подземелье и совершенно новое испытание под названием Клетка Оссиена.

Есть 16 древностей (включая три новых мифических предмета), четыре новых набора предметов испытания (включая улучшенные версии) и множество других наград, включая еще больше наборов предметов и новые предметы коллекционирования, включая мотивы для крафта и питомцев.

Часть 1 уже доступна на ПК и Mac. Обновление выйдет на PlayStation и Xbox 18 июня.

Также запускается Обновление 46, которое бесплатно для всех игроков и вводит подклассы, которые позволяют игрокам менять до двух из трех линий навыков, присущих вашему персонажу, на опции из других классов. Новая функция Возвращение Героя облегчает жизнь вернувшимся игрокам, наряду с другими улучшениями качества жизни.

В октябре игроки могут объединить усилия, чтобы разрушить Стену Извивания в одноразовом событии, которое изменит мир. После этого игроки отправятся в Восточное Солнцестояние, а позже в этом году смогут исследовать вторую половину нового региона.

Внутриигровое событие Стена Извивания состоится в октябре, а Часть 2 Сезонов Культа Червя выйдет в четвертом квартале 2025 года.