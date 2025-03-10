The Elder Scrolls Online получает дополнение Fallen Banners Dungeon и переработанные стартовые зоны

ZeniMax Online Studios объявила о выпуске нового платного DLC и бесплатного обновления для ПК/Mac-версии MMORPG The Elder Scrolls Online (консолям, как обычно, придется подождать пару недель).

Премиальный DLC называется Fallen Banners и вводит в игру два новых подземелья: Lep Seclusa и Exiled Redoubt. В Lep Seclusa жрецы Мотылька, населяющие эту локацию, находятся в осаде, а хитрый Орфеон Тактик полон решимости захватить силу Древнего свитка, который они охраняют. Игроки The Elder Scrolls Online должны помочь сестре Чане защитить святилище от армии дезертиров, защитить его людей и секреты и противостоять Орфеону, прежде чем он сможет использовать силу свитка, чтобы навсегда изменить облик Сиродила.

В Exiled Redoubt солдаты Войны Альянсов (независимо от их фракции) исчезают, и все следы ведут к одноименной Имперской крепости. В этом случае игрокам предстоит объединиться с боевым магом Луциллой, чтобы проникнуть в эту таинственную крепость и положить конец планам некогда благородного Имперского Дома, прежде чем хаос распространится за ее каменные стены и по всему Тамриэлю.

Игроки, которым удастся выйти победителями из Lep Seclusa и Exile Redout, также получат шанс получить и разблокировать множество специальных наград, включая новые коллекционные предметы, наборы предметов и достижения. К ним относится скин Tactician's Gold Grate, который можно получить, пройдя оба подземелья на уровне сложности Veteran.

Fallen Banners в настоящее время доступна для активных подписчиков ESO Plus. Однако есть также бесплатное обновление, 45-е по счету. ZeniMax Online Studios представила визуальную переработку стартовых зон (Bleakrock Isle, Bal Foyen, Stros M'kai, Betnikh и Khenarthi's Roost), включая улучшенное освещение, улучшенные текстуры земли и воды, обновленные структуры и добавление большего количества беспорядка или реквизита.

Однако обновление 45 добавляет гораздо больше, между различными изменениями баланса, первыми этапами поддержки дополнений для консолей (которые должны быть полностью запущены в конце этого года) и новыми вариантами ответов игрока при разговоре с сюжетными NPC, в попытке улучшить фактор ролевой игры в диалоге.

Ранее в этом году ZeniMax объявила, что The Elder Scrolls Online перейдет с ежегодных глав на сезонный контент. Студия уже запланировала ESO Direct на 10 апреля, где будет раскрыта дополнительная информация о том, что выйдет в этом году.