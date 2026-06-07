The Elder Scrolls Online спустя 10 лет возвращает Гильдию воров: первый сезон стартует уже 8 июля

На Xbox Games Showcase 2026 студия ZeniMax Online представила новый трейлер для The Elder Scrolls Online, раскрыв детали первого полноценного сезона обновлённой модели поддержки игры. Главной темой сезона станет долгожданное возвращение Гильдии воров, которая не получала нового сюжетного контента с 2016 года.

Для ветеранов ESO это событие трудно переоценить. Гильдия воров всегда оставалась одной из самых популярных фракций во вселенной The Elder Scrolls, однако в онлайн-версии серии она фактически находилась в тени почти десять лет. Теперь разработчики решили исправить это упущение.

Первый сезон стартует 8 июля 2026 года на ПК, PlayStation и Xbox. Несмотря на связь с оригинальной сюжетной линией Гильдии воров, авторы подчеркивают, что игроков ждёт новая история с новыми персонажами. Центральным конфликтом станет противостояние между ворами и картелем Колдане — загадочной торговой организацией, которую подозревают в связях с преступным миром.

Судя по трейлеру, поклонников скрытного прохождения ждут кражи, проникновения и тайные операции, однако разработчики не ограничивают игроков одним стилем игры. Решать проблемы можно будет и более прямолинейными методами, полагаясь на боевые навыки персонажа. Кроме того, сюжет затронет королевство Даггерфолл в Хай-Роке.

Отдельное внимание привлекло появление Шеогората, даэдрического принца Безумия. Его участие намекает, что события сезона могут оказаться гораздо масштабнее обычных разборок между преступными группировками.

Не менее важна и сама новая модель развития ESO. После завершения «Сезона 0» игра окончательно переходит на систему сезонного контента, постепенно отказываясь от традиционных крупных платных дополнений. Это одно из самых серьёзных изменений в истории MMO, и возвращение Гильдии воров выглядит сильным стартом для новой эпохи The Elder Scrolls Online.