The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной на ПК и консолях

Акция в честь QuakeCon 2025

ZeniMax Online Studios объявила, что MMORPG под названием The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной на ПК, Mac, PlayStation и Xbox. Акция, которую приурочили к ежегодному мероприятию QuakeCon, продлится до 12 августа.

В рамках бесплатного доступа игроки могут опробовать весь базовый контент The Elder Scrolls Online, включая четыре класса: Чародей, Клинок ночи, Храмовник и Рыцарь-дракон. Также доступны два PvP-режима: Поля сражений и Война Альянсов.

Если вы уже участвовали в прошлых бесплатных событиях, то сможете продолжить с того же места — прогресс сохраняется. Новые аккаунты, созданные в этот период, получат бесплатные 500 корон для внутриигрового магазина.