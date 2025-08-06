The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной на ПК и консолях

Акция в честь QuakeCon 2025
ZeniMax Online Studios объявила, что MMORPG под названием The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной на ПК, Mac, PlayStation и Xbox. Акция, которую приурочили к ежегодному мероприятию QuakeCon, продлится до 12 августа.
В рамках бесплатного доступа игроки могут опробовать весь базовый контент The Elder Scrolls Online, включая четыре класса: Чародей, Клинок ночи, Храмовник и Рыцарь-дракон. Также доступны два PvP-режима: Поля сражений и Война Альянсов.
Если вы уже участвовали в прошлых бесплатных событиях, то сможете продолжить с того же места — прогресс сохраняется. Новые аккаунты, созданные в этот период, получат бесплатные 500 корон для внутриигрового магазина.
Щедрая демоверсия чтобы заманить в покупку десятка дополнений. Подачка в 500 крон это прямой билет в донатный магазин за еще большим. Базовая игра это музейный экспонат весь сок давно в платных главах. За неделю получится только создать персонажа и понять что это гринд симулятор. ММОРПГ с боевкой из желе и квестами принеси подай всё еще не стала Скайримом.
Так там в базу входят почти все допы включая морровинд - чего хватит на огромное количество времени для игры без всяких подписок. тем более сейчас продается за 1650 тенге = 250рублей. Это очень вкусно для тех кто хочет поиграть в нормальную ммо без всяких подписок с лютым количеством контента.
Да а ошибку пофиксили при выходе из игры ? Я считаю все же стим худшая версия.
Как говорится онлайн версия "купи скайрим".
По Морровинду помню бегал немного, ностальгию вызывает в принципе.
Демка это хорошо, но демки должны быть постоянными, а не по праздникам.