The Elder Scrolls Online вернула игроков в Скайрим - платные дополнения стали бесплатными

В The Elder Scrolls Online стартовал второй сезон «Эхо Скайрима», который предлагает игрокам вернуться в одну из самых популярных провинций Тамриэля. Вместе с новым контентом разработчики сделали доступными владельцам базовой версии игры главу Greymoor и дополнение «Охотник на волков», за которые раньше требовалось платить отдельно. Сезон продлится до 27 января 2027 года и доступен на PC, Mac, PlayStation и Xbox.

Главным нововведением стала возможность исследовать Западный Скайрим, включая город Солитьюд и подземный мир Чёрный Предел. Greymoor также добавляет собственную сюжетную линию, систему «Древностей» и групповое испытание «Эгида Кины», рассчитанное на 12 участников. Позднее, 9 ноября, базовая версия пополнится дополнением Markarth, которое завершает историю «Тёмное сердце Скайрима».

Второй сезон уделяет внимание и тем, кто предпочитает приключения в одиночку. Подземелья «Крепость Лунного охотника» и «Поход жертвоприношений» получили отдельные одиночные варианты с испытаниями, связанными с Хирцином, несколькими уровнями сложности и новыми наградами. При этом оригинальные версии для четырёх игроков также доступны в составе бесплатного дополнения «Охотник на волков».

Не обошлось без сезонных активностей и коллекционных предметов. «Фолиант Тамриэля» предлагает бесплатные и премиальные дорожки наград, среди которых есть валюта, косметические предметы и ездовой мамонт «Убийца Маарселока». Ассортимент «Базара Золотого побережья» тоже обновился, а в календарь событий вошли Фестиваль ведьм, «Беспорядки Уайтстрейка» и Фестиваль новой жизни.

В течение сезона появятся дополнительные активности, включая «Золотые погони», посвящённые Скайриму и «Хранилищу Нигде». На 19 января запланировано обновление № 52: оно улучшит некоторые элементы интерфейса, расширит лимиты мебели в отдельных домах и добавит новые возможности настройки спутников, а также альтернативный вариант мини-карты.

«Эхо Скайрима» — хороший повод вернуться в The Elder Scrolls Online тем, кто давно не заходил в игру, или впервые познакомиться с её северными землями. Возможность исследовать Greymoor без отдельной покупки делает возвращение заметно привлекательнее, особенно для поклонников Скайрима, которые ждут новостей о The Elder Scrolls 6.