В честь 15-летия Skyrim студия ZeniMax Online отправляет игроков The Elder Scrolls Online на ледяной север Скайрима. Впрочем, чтобы увидеть полноценный игровой процесс, придётся подождать до января.

В начале 2027 года карта Второй эры в The Elder Scrolls Online пополнится регионом Винтерхолд. Студия ZeniMax Online официально анонсировала эту новую крупную локацию, которая станет частью третьего сезона и получит собственный самостоятельный сюжет. Выбор времени не случаен: как раз сейчас отмечается 15-летие игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

Для поклонников серии это событие закрывает один из последних крупных пробелов на карте Скайрима. Если западные земли — окрестности Солитьюда и Предел — были доступны игрокам уже давно, то заснеженный северо-восток до сих пор оставался закрытым.

То, что следующим регионом станет именно Винтерхолд, вряд ли стало для кого-то полной неожиданностью. Намыки на это появлялись и раньше — в том числе благодаря находкам датамайнеров, — и разработчики даже обыграли это в своем анонсе. Тем не менее, официальное подтверждение — приятная новость, ведь локации Скайрима в ESO традиционно славятся своей атмосферой.

Впрочем, о самом наполнении новой зоны студия пока хранит полное молчание. Неизвестно ни то, насколько обширной будет территория, ни то, какую роль во Второй эре играет знаменитая Коллегия Винтерхолда.

Полноценная трансляция с первыми кадрами третьего сезона состоится не раньше января 2027 года. До этого, в декабре, разработчики планируют выпустить итоговый обзор года, в котором будет названа точная дата презентации.