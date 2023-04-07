В The Elder Scrolls Online можно бесплатно играть до 17 апреля

С сегодняшнего дня Bethesda и Zenimax предлагают игрокам возможность бесплатно поиграть в The Elder Scrolls Online. Бесплатная пробная версия доступна на ПК, Mac, Xbox и PlayStation и продлится до 17 апреля.
Чтобы начать бесплатную пробную версию, игрокам необходимо посетить страницу бесплатной игры и выбрать платформу. После этого у них будет доступ к базовой игре, включая четыре класса — Колдун, Ночной Клинок ночи, Храмовник и Рыцарь-дракон. У них также будет доступ к различным режимам PvP.
В качестве дополнительного бонуса игроки, которые ранее участвовали в бесплатных играх, увидят свой прогресс с последнего сохраненного события. Совершенно новые аккаунты получат другой бонус — 500 крон для магазина.
круто, жаль без меня этот праздник пройдет
В тюрьме?)😄
нет, мне не зашла игра.
а игра вообще прикольная?
Получше многих нынешних ммо будет
Имхо, только ТЕСО и ТОР (звёздные войны от биоваров) заслуживают уважение и по ценам, и по контенту.
Республику забросил, вот в Тесо и Финалку 14 еще гоняю.
Одна из лучших MMORPG. В ней ты не станешь бомжом при выходе нового контента и можешь действительно заниматься тем, чем хочешь. Весь контент актуален и скалируется под тебя. А ещё стоит отметить крайне неплохую систему квестов, они довольно интересны, иногда с возможностью выборов и неплохо расширяют лор The Elder Scrolls. Поэтому, если ты фанат данной серии или ищешь хорошую MMORPG, то однозначно рекомендую
Там зоновые сюжетные цепочки квестов, на полноценную часть тянут, если расширить их.
Есть какая-нибудь возможность купить TES Online в России?
ЕСТЬ
В игрошоп или плати ру, и на стим и на сам сайт зенимаксов можно купить.
Надеюсь, сервера будут вести себя адекватно. День Рождения игры и Бесплатные Выходные...
Железо на PC/EU серверах буквально на днях заменили, так что это что-то вроде стресс теста
Изменено: Одного из тестов ибо там впереди еще 2 пвп ивента подряд в мае и июне
жаль что игра по развитию не двигается в нужном направлении =\
Только не для русских_
steam://install/306130
а как это работает?вставил ссылку предлагает скачать прямо в стиме))
Ммо-дрочильня… ну нафиг, да еще и старая. Лучше уж в д4 в июне зарубиться
Вообще игры разные, еще бы в Форзу предложил пойти.
Дрочильня это WoW, а здесь ты можешь делать что хочешь, большинство контента всегда актуально. Ни разу не занимался фармом в этой игре, прохожу в своё удовольствие. И причём здесь толерантный Диаблоид, который как раз таки и является дрочильней?
И за даром не нужна.
Настолько неинтересно, что не можешь молчать xd
А как это противоречит, гений
а он произнёс хоть слово? он напечатал, молча. ты обкекался
а тебе советую сходить к врачу, раз тебе мерещатся какие-то звуки, когда их нет
А сделали бы фильтр в новостях, чтобы всякое старьё можно было скрывать и проблем бы не было.
Получается именно это заставляет тебя каждый раз заходить под новости с играми, которые тебе не интересны и писать там комменты?