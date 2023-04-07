В The Elder Scrolls Online можно бесплатно играть до 17 апреля ©

С сегодняшнего дня Bethesda и Zenimax предлагают игрокам возможность бесплатно поиграть в The Elder Scrolls Online. Бесплатная пробная версия доступна на ПК, Mac, Xbox и PlayStation и продлится до 17 апреля.

Чтобы начать бесплатную пробную версию, игрокам необходимо посетить страницу бесплатной игры и выбрать платформу. После этого у них будет доступ к базовой игре, включая четыре класса — Колдун, Ночной Клинок ночи, Храмовник и Рыцарь-дракон. У них также будет доступ к различным режимам PvP.

В качестве дополнительного бонуса игроки, которые ранее участвовали в бесплатных играх, увидят свой прогресс с последнего сохраненного события. Совершенно новые аккаунты получат другой бонус — 500 крон для магазина.