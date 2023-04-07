The Elder Scrolls Online 03.04.2014
7.7 2 163 оценки

В The Elder Scrolls Online можно бесплатно играть до 17 апреля

©
monk70
Новости

С сегодняшнего дня Bethesda и Zenimax предлагают игрокам возможность бесплатно поиграть в The Elder Scrolls Online. Бесплатная пробная версия доступна на ПК, Mac, Xbox и PlayStation и продлится до 17 апреля.

Чтобы начать бесплатную пробную версию, игрокам необходимо посетить страницу бесплатной игры и выбрать платформу. После этого у них будет доступ к базовой игре, включая четыре класса — Колдун, Ночной Клинок ночи, Храмовник и Рыцарь-дракон. У них также будет доступ к различным режимам PvP.

В качестве дополнительного бонуса игроки, которые ранее участвовали в бесплатных играх, увидят свой прогресс с последнего сохраненного события. Совершенно новые аккаунты получат другой бонус — 500 крон для магазина.

Раздачи и скидки
19
28
Последние посты по игре The Elder Scrolls Online
Дополнение The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate стало доступно на консолях
Дополнение The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate стало доступно на консолях
Разработчики ESO разделяют любовь к стилю, персонажам и зверям Морровинда
Разработчики ESO разделяют любовь к стилю, персонажам и зверям Морровинда
Обновление Scribes of Fate для The Elder Scrolls Online стало доступно для ПК и Mac
Обновление Scribes of Fate для The Elder Scrolls Online стало доступно для ПК и Mac
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Solstice

круто, жаль без меня этот праздник пройдет

3
Batchankoff

В тюрьме?)😄

0
Solstice Batchankoff

нет, мне не зашла игра.

0
zxsacred

а игра вообще прикольная?

0
nodas

Получше многих нынешних ммо будет

6
ratte88

Имхо, только ТЕСО и ТОР (звёздные войны от биоваров) заслуживают уважение и по ценам, и по контенту.

2
Ardolon ratte88

Республику забросил, вот в Тесо и Финалку 14 еще гоняю.

0
Artery Kaulitz

Одна из лучших MMORPG. В ней ты не станешь бомжом при выходе нового контента и можешь действительно заниматься тем, чем хочешь. Весь контент актуален и скалируется под тебя. А ещё стоит отметить крайне неплохую систему квестов, они довольно интересны, иногда с возможностью выборов и неплохо расширяют лор The Elder Scrolls. Поэтому, если ты фанат данной серии или ищешь хорошую MMORPG, то однозначно рекомендую

2
Ardolon Artery Kaulitz

Там зоновые сюжетные цепочки квестов, на полноценную часть тянут, если расширить их.

0
Саня Цукино Усаги

Есть какая-нибудь возможность купить TES Online в России?

0
capone89

ЕСТЬ

0
Ardolon

В игрошоп или плати ру, и на стим и на сам сайт зенимаксов можно купить.

0
Artery Kaulitz

Надеюсь, сервера будут вести себя адекватно. День Рождения игры и Бесплатные Выходные...

0
AndrewSolt

Железо на PC/EU серверах буквально на днях заменили, так что это что-то вроде стресс теста

Изменено: Одного из тестов ибо там впереди еще 2 пвп ивента подряд в мае и июне

0
gliga142

жаль что игра по развитию не двигается в нужном направлении =\

-2
TIMetal

Только не для русских_

-3
LonlyFans

steam://install/306130

4
Сергей23235 LonlyFans

а как это работает?вставил ссылку предлагает скачать прямо в стиме))

0
Sneaky Pete

Ммо-дрочильня… ну нафиг, да еще и старая. Лучше уж в д4 в июне зарубиться

-20
Ardolon

Вообще игры разные, еще бы в Форзу предложил пойти.

9
Artery Kaulitz

Дрочильня это WoW, а здесь ты можешь делать что хочешь, большинство контента всегда актуально. Ни разу не занимался фармом в этой игре, прохожу в своё удовольствие. И причём здесь толерантный Диаблоид, который как раз таки и является дрочильней?

1
Limgrave

И за даром не нужна.

-23
Курьер из Вегаса

Настолько неинтересно, что не можешь молчать xd

14
Limgrave Курьер из Вегаса

А как это противоречит, гений

-24
JohnTornton Курьер из Вегаса

а он произнёс хоть слово? он напечатал, молча. ты обкекался

а тебе советую сходить к врачу, раз тебе мерещатся какие-то звуки, когда их нет

-19
Sneaky Pete Курьер из Вегаса

А сделали бы фильтр в новостях, чтобы всякое старьё можно было скрывать и проблем бы не было.

-4
Курьер из Вегаса Sneaky Pete
А сделали бы фильтр в новостях, чтобы всякое старьё можно было скрывать и проблем бы не было.


Получается именно это заставляет тебя каждый раз заходить под новости с играми, которые тебе не интересны и писать там комменты?

2