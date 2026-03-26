В The Elder Scrolls Online появился Базар золотого побережья

В The Elder Scrolls Online появился новый Базар золотого побережья (The Gold Coast Bazaar), который добавляет новую внутриигровую систему.

Теперь участники Фестиваля шутов могут обменивать свои торговые слитки на различные награды, как новые, так и уже знакомые. В магазине Золотого базара представлено множество товаров, включая расходные материалы, жетоны для экипировки, зелья, камни-мимики, предметы интерьера и ездовых животных. Кроме того, появился новый дом — дом Келеса'рун.

Первым предметом интерьера, который войдет в стандартную ротацию, стала музыкальная шкатулка «Клятва Хранителей», впервые представленная в 2023 году на событии «Секреты Телванни». Этот раздел базара будет всегда включать эксклюзивные предметы, не доступные в сезонных ротациях.