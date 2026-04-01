В The Elder Scrolls Online появятся морские сражения, одиночные подземелья и новая зона в Скайриме

Разработчики из ZeniMax Online Studios продолжают раскрывать детали будущих обновлений для The Elder Scrolls Online. Помимо уже анонсированной сезонной системы, MMO получит ряд крупных игровых изменений, включая морские сражения, новые PvP-механики и дополнительный регион в Скайриме.

Одним из заметных нововведений станет событие High Seas of Tamriel, которое добавит морские приключения. Игроки смогут исследовать океанские локации, участвовать в пиратских активностях и сражаться на кораблях. По духу эти механики будут напоминать морские бои из Sea of Thieves.

Для поклонников одиночного прохождения разработчики готовят Solo Dungeons — переработанные подземелья, которые можно будет пройти без группы. Эта система позволит игрокам исследовать привычные данжи в одиночку, без ожидания очередей и поиска команды.

Также команда работает над обновлением PvP. В игру внедрят новую систему прогрессии Veterancy, которая должна улучшить развитие персонажей в PvP-режимах.

Помимо этого, разработчики готовят новый 12-игроковый триал Crimson Veldt. События рейда развернутся в охотничьих угодьях даэдрического принца Хирсина и предложат игрокам сражения в необычной локации с каньонами и саваннами.

Наконец, ZeniMax подтвердили, что в будущем в игре появится новая зона в Скайриме. Разработчики пока не раскрывают её точное местоположение, однако отмечают, что речь идет об одном из знаковых мест региона.