В The Elder Scrolls Online стартовал первый сезон Return of the Thieves Guild

Разработчики The Elder Scrolls Online объявили о запуске первого сезона под названием Return of the Thieves Guild. Контент уже доступен всем владельцам игры бесплатно и будет открыт с 8 июля по 21 октября.

В новом сезоне игроков ждет продолжение истории Гильдии воров, события которой развернутся в регионе Гленумбра. Героям предстоит принять участие в серии новых заданий, связанных с кражами, тайными операциями и возвращением знаменитой организации.

Кроме того, в сезон войдет отдельное приключение с участием Шеогората, Даэдрического принца Безумия, который приготовил для игроков собственные испытания и необычные события.

Также стартовало ограниченное по времени мероприятие High Seas of Tamriel, посвященное морским приключениям. Во время события можно исследовать океанские просторы, искать сокровища и получать специальные награды.

Одной из главных новинок сезона стала система Tamriel Tome — сезонный прогресс, открывающий доступ к различным бонусам и ценным наградам по мере выполнения заданий и участия в активностях.

The Elder Scrolls Online: Season One – Return of the Thieves Guild уже доступен бесплатно для всех игроков ESO и продлится до 21 октября.