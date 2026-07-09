В The Elder Scrolls Online стартовал первый сезон Return of the Thieves Guild

Разработчики The Elder Scrolls Online объявили о запуске первого сезона под названием Return of the Thieves Guild. Контент уже доступен всем владельцам игры бесплатно и будет открыт с 8 июля по 21 октября.
В новом сезоне игроков ждет продолжение истории Гильдии воров, события которой развернутся в регионе Гленумбра. Героям предстоит принять участие в серии новых заданий, связанных с кражами, тайными операциями и возвращением знаменитой организации.
Кроме того, в сезон войдет отдельное приключение с участием Шеогората, Даэдрического принца Безумия, который приготовил для игроков собственные испытания и необычные события.
Также стартовало ограниченное по времени мероприятие High Seas of Tamriel, посвященное морским приключениям. Во время события можно исследовать океанские просторы, искать сокровища и получать специальные награды.
Одной из главных новинок сезона стала система Tamriel Tome — сезонный прогресс, открывающий доступ к различным бонусам и ценным наградам по мере выполнения заданий и участия в активностях.
The Elder Scrolls Online: Season One – Return of the Thieves Guild уже доступен бесплатно для всех игроков ESO и продлится до 21 октября.
Не стартовало. Оно только аж в сентябре будет. По новой схеме зосов, в сезонах контент будет подаваться порциями в течении всего сезона, а не как раньше, где выходило длс и сиди дальше 3 месяца без нового контента.
Скорее всего первый и последний сезон)