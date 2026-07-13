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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 2 479 оценок

Zenimax Online работает над новой дорожной картой TES Online - на фоне сокращения 213 сотрудников

AceTheKing AceTheKing

После масштабной реструктуризации в рамках Xbox студия Zenimax Online лишилась 213 сотрудников, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди поклонников The Elder Scrolls Online относительно будущего проекта.

Студия The Elder Scrolls Online заявила, что после увольнений вернулась к размеру команды десятилетней давности

Комьюнити-менеджер студии Кевин Кболи подтвердил, что сокращения всё же повлияли на планы, но сейчас команда активно работает над обновлённой дорожной картой, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на сокращения, студия подчеркнула, что намерены продолжать выпускать отличный контент для игры и обещают вскоре поделиться информацией о планах на будущее.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
iwerslexx

Остаётся только сделать фри ту плэй

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