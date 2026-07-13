Zenimax Online работает над новой дорожной картой TES Online - на фоне сокращения 213 сотрудников

После масштабной реструктуризации в рамках Xbox студия Zenimax Online лишилась 213 сотрудников, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди поклонников The Elder Scrolls Online относительно будущего проекта.

Комьюнити-менеджер студии Кевин Кболи подтвердил, что сокращения всё же повлияли на планы, но сейчас команда активно работает над обновлённой дорожной картой, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на сокращения, студия подчеркнула, что намерены продолжать выпускать отличный контент для игры и обещают вскоре поделиться информацией о планах на будущее.