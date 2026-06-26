От ветеранов разработки трилогии Dead Space: анонсирован кооперативный хоррор-экшен Elderfeast

Студия Lurker Entertainment представила дебютный трейлер своего первого проекта под названием Elderfeast. Игра описывается авторами как необычный гибрид шутера от третьего лица и кулинарного симулятора, в котором монстры являются главным пунктом меню. Производством экшена руководит креативный директор Бен Ванат, получивший широкую известность в индустрии благодаря своей многолетней работе над оригинальной космической трилогией Dead Space в составе Visceral Games.

Команда новой студии практически целиком состоит из ключевых авторов Dead Space, которые собаку съели на создании гнетущей атмосферы ужаса и научно-фантастических сеттингов. Именно Бен Ванат в свое время выступал ведущим дизайнером существ и лично придумал легендарных некроморфов, но и также руководил разработкой третьей части франшизы. Ветераны индустрии решили использовать накопленный годами опыт работы над ААА-блокбастерами, чтобы создать уникальный независимый проект без издательского давления.

Сюжет перенесет пользователей на просторы мрачной галактики, где им предстоит примерить на себя роль космических шеф-поваров из культа «Орден пожирателей пустоты». Ключевой игровой процесс завязан на выслеживании и уничтожении жутких космических чудовищ, вдохновленных произведениями Говарда Лавкрафта. В процессе сражений игроки смогут тактически отрубать монстрам конечности и щупальца, что является прямой эволюцией знаменитой механики расчленения из Dead Space, но теперь это нужно для сбора свежих кулинарных ингредиентов.

Приготовление сложных инопланетных блюд станет основным способом прокачки персонажа, повышая его характеристики и открывая новые уникальные боевые способности. Разработчики подтвердили, что проходить экспедиции можно будет как в одиночку, так и в составе сетевого кооператива с друзьями. Полноценный релиз проекта в цифровом магазине Steam запланирован на 2027 год, а список целевых консолей создатели обещают огласить позже.