Eldritch Escape зовёт в Бездну: кооперативный "bullet heaven" с Лавкрафтовым ужасом открывает тест в Steam

Krystone Games и Human Qube открывают регистрацию на тестирование Eldritch Escape — мрачного кооперативного шутера в стиле «bullet heaven», вдохновлённого лавкрафтовским космическим ужасом. Подать заявку в Steam можно уже сейчас, а сам тест стартует 22 мая.

На первый взгляд игра выглядит как очередной представитель жанра «выживание в ордах врагов», но по описанию здесь явно пытаются добавить больше стратегической глубины. Сюжет отправляет игроков в разрушенные миры, поглощённые древним богом Бездны, где команда выживших исследует руины, балансируя между жадностью и выживанием. И вот тут начинается самое интересное: каждая экспедиция — это не просто зачистка карты, а риск потерять всё собранное, если не успеть выбраться вовремя.

Формат теста уже намекает, что разработчики хотят проверить не только бой, но и экономику риска. Экспедиции длятся около 20 минут, и за это время игрокам предстоит собрать отряд из трёх персонажей, прокачать лидера и решить, стоит ли углубляться дальше в мир или возвращаться с добычей. И это решение звучит куда важнее, чем в большинстве аналогичных «авто-боёв», где прогресс почти всегда линейный.

Системы персонажей и лута тоже выглядят насыщенно: разные выжившие со своими навыками, оружие, меняющее стиль игры, модули редкости и даже развитие поселения, открывающее новые возможности. По сути, игра пытается совместить динамику аренного шутера с долгосрочной RPG-прогрессией — и это сочетание либо выстрелит, либо развалится под собственной сложностью.

Отдельный плюс — процедурно созданные элементы здесь соседствуют с вручную спроектированными мирами, что обычно даёт более «живое» ощущение исследования. Особенно если учесть лавкрафтовскую тему: в таких сеттингах атмосфера часто важнее баланса.

Если судить по описанию, Eldritch Escape пытается занять нишу между Vampire Survivors и тактическими рогаликами с базой и метапрогрессией. И хотя подобных гибридов сейчас становится всё больше, интерес к тесту понятен — жанр явно ищет следующую большую идею, и эта игра выглядит как один из кандидатов.