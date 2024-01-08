Симулятор электрика Electrician Simulator добрался до Nintendo Switch вместе с новым DLC Smart Devices

Take IT Studio! и Gaming Factory выпустили симулятор электрика Electrician Simulator на Nintendo Switch вместе с DLC Smart Devices, где игроки будут работать над созданием умного дома. Дополнение Smart Devices заставит вас работать над тем, чтобы сделать ваш дом умным, балансируя количество устройств, которые вы можете использовать в доме одновременно, не перегружая выключатели и не вызывая проблем.

Множество новых миссий, которые вам предстоит выполнить: посетите дома своих бывших клиентов и улучшите их образ жизни с помощью умных устройств. Откройте свой разум и избавьтесь от проводов в доме с помощью датчиков движения, цифровых переключателей и разноцветных лампочек. Беспроводная механика меняет ваше представление о своих задачах. Диагностика и ремонт смарт-устройств. Шесть совершенно новых умных гаджетов готовы к разборке на верстаке. Весь новый контент расширяет ранее добавленный бесконечный режим новыми предметами и заданиями миссий.