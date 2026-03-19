Electrician Simulator 21.09.2022
Симулятор, От первого лица
6.2 26 оценок

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Симулятора Электрика

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В цифровом магазине Epic Games началась новая бесплатная раздача — пользователи могут добавить в свою библиотеку симулятор Electrician Simulator. Акция стартовала сегодня и продлится до 26 марта, после чего игра вновь станет платной.

Симулятора Электрика (Electrician Simulator) — это реалистичный симулятор работы электрика, в котором игрокам предстоит выполнять заказы различной сложности: от ремонта розеток и замены проводки до диагностики неисправностей в бытовой технике. Проект предлагает как сюжетный режим с постепенным развитием навыков, так и свободную песочницу, где можно экспериментировать с инструментами и оборудованием.

Разработчики уделили внимание деталям профессии: в игре нужно учитывать безопасность, правильно подключать цепи и использовать специализированные инструменты. Такой подход делает Electrician Simulator не только развлекательным, но и в некоторой степени познавательным проектом.

Традиционно для акций Epic Games Store, достаточно один раз «забрать» игру в период раздачи, чтобы она навсегда осталась в библиотеке пользователя.

AdriftDylan

Это из трешанины,которую когда то Мэдиссон обозревал?Симулятор уборщика,лифта и тд

Пользователь ВКонтакте

И в Warships эсминец дают )) // Антон Кузеванов

Alex Row

Жду симулятор сантехника- знакомый за час работы в Италии получает 300-350 евро

vladks 73

да будет свет сказал электрик и перегрыз все провода 😂

