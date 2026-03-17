Состоялся полноценный релиз стратегии Elemental: Reforged

Студия Stardock Entertainment выпустила финальную версию ролевой стратегии Elemental: Reforged. Проект покинул ранний доступ и теперь доступен всем игрокам на площадке Steam. В честь релиза разработчики предлагают скидку в размере 20 процентов, которая будет действовать 14 дней. Базовая стоимость составляет 1099 рублей, а с учетом скидки игру можно приобрести за 879 рублей.

Проект Elemental: Reforged представляет собой пошаговую 4X-стратегию в фэнтезийном мире с элементами ролевой игры. Новинка объединяет механики из 3 предыдущих проектов студии: War of Magic, Fallen Enchantress и Sorcerer King. Разработчики перевели игру на 64-битный движок с поддержкой DirectX 11, что позволило реализовать идеи, задуманные более 15 лет назад.

Игрокам предстоит создать 1 уникального героя и возглавить собственную цивилизацию. Игровой процесс включает строительство поселений, исследование процедурно генерируемых карт, тактические сражения и поиск магических осколков. Важной особенностью стала система династий, благодаря которой правители могут вступать в брак, заводить детей и передавать наследственные черты следующим поколениям. Пользователи могут самостоятельно проектировать боевые единицы, снаряжая их предметами, броней и заклинаниями.

В релизной версии представлены 3 сюжетные кампании: Prelude, The Fallen Enchantress и The Legendary Heroes. Кроме того, в игре реализована глубокая система крафта, 10 уникальных цивилизаций, механика терраформирования и полная поддержка пользовательских модификаций через Steam Workshop.

На данный момент проект имеет очень положительные отзывы в сервисе Steam. Игроки хвалят глубокую ролевую систему, возможность детальной настройки юнитов и механику развития династий. Пользователи отмечают, что авторам удалось удачно объединить лучшие идеи из 3 прошлых частей серии в 1 цельный проект. Однако некоторые геймеры критикуют устаревшую графику и технические проблемы, включая периодические вылеты и программные ошибки, оставшиеся со времен раннего доступа. Несмотря на это, аудитория положительно оценивает отзывчивость разработчиков и регулярный выход обновлений.