Stardock выпустила в раннем доступе фэнтезийную 4X-стратегию Elemental: Reforged

Студия Stardock Entertainment объявила о выходе в раннем доступе Steam своей новой игры Elemental: Reforged. Проект представляет собой ремастер и объединение трех предыдущих частей фэнтезийной стратегической серии: War of Magic, Fallen Enchantress и Sorcerer King.

По словам разработчиков, Elemental: Reforged является воплощением первоначального замысла, который не удалось реализовать 15 лет назад из-за технических ограничений 32-битных систем. Переход на 64-битный движок и DirectX 11 позволил команде объединить лучшие механики из всех трех игр в одном проекте. Так, в Reforged вернутся династии и терраформирование из War of Magic, глубина стратегии и искусственный интеллект из Fallen Enchantress, а также система крафта и квестов из Sorcerer King.

Глава Stardock Брэдли Уорделл отметил, что ранний доступ позволит собрать отзывы игроков и определить, какие элементы игры требуют дальнейшего развития. Текущая версия уже предлагает играбельное ядро, а в будущем планируется добавить объединенную сюжетную кампанию, редактор карт и полноценную поддержку модов с интеграцией Мастерской Steam. Разработчики намерены активно общаться с сообществом через форумы и социальные сети для формирования дорожной карты.

Elemental: Reforged предлагает игрокам создать собственного правителя и фракцию, чтобы построить цивилизацию в процедурно генерируемом фэнтезийном мире. Ключевыми особенностями являются глубокая кастомизация юнитов в стиле RPG, пошаговые тактические бои, система квестов и обновленный интерфейс. Игра уже доступна для покупки в Steam.