Стратегическая игра Elemental War 2 доберётся до Nintendo Switch в мае ©

Clockwork Origins сообщили, что Elemental War 2 выходит на Nintendo Switch через год после выхода на ПК, Xbox и PlayStation – 11 мая 2023 года.

Elemental War 2 переносит вас в мир, которому угрожает опасность: полчища монстров внезапно вырываются из бездн ада из неисправного призванного портала. Успеете ли вы вовремя выстроить линию обороны оборонительных башен против сил зла?

Elemental War 2 предлагает вам популярное ощущение защиты башни в сочетании с инновационной игровой механикой: как только вы победите элементаля — особенно сильного врага, который потребует от вас всего, — вы получите его элементальный камень, который вы можете использовать для создания новых оборонительные башни. По мере того, как вы будете собирать элементы, в вашем распоряжении всегда будут новые уровни и комбинации башен.

Только если вы умело комбинируете разные башни и используете их преимущества, вы сможете противостоять полчищам монстров. Выполняя побочные квесты в игре, вы также будете разблокировать предметы, которые еще больше улучшат способности ваших башен или решительно ослабят ваших противников в нужный момент.

Elemental War 2 предлагает вам десятки часов геймплея для разработки стратегии, выполнения всех квестов и раскрытия всех секретов игрового мира. Карты, созданные с любовью вручную, предлагают вам разнообразные игры и всегда новые испытания!»