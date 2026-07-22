Elements Destiny выйдет осенью 2026 года - ретро-RPG обещает масштабное приключение со стихиями и тактическими боями

Издательство Deck13 Spotlight и студия ShrooMoon UG объявили, что 2D-фэнтезийная RPG Elements Destiny выйдет осенью 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam и GOG. Точную дату релиза разработчики пока не раскрыли, ограничившись окном запуска.

Действие игры развернётся в мире Солитас, которому вновь угрожает загадочный «Тёмный набег». После многих лет затишья странник Эйрик О’Фори приносит тревожные вести: древняя опасность возвращается, а остановить её способны лишь потомки Кланов Стихий. Главной героине Эрике предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы объединить избранных союзников и дать отпор надвигающейся катастрофе.

Авторы обещают классическое приключение в духе ретро-RPG с исследованием мира, сюжетными выборами и командой персонажей, которые помогают друг другу не только в сражениях, но и при преодолении различных препятствий во время путешествия. Помимо борьбы с чудовищами, героям предстоит столкнуться и с собственными страхами, что станет важной частью повествования.

Боевая система построена на пошаговых тактических сражениях, где ключевую роль играет грамотное использование способностей каждого члена отряда. Разработчики подчёркивают, что успех будет зависеть не только от силы персонажей, но и от выбранной стратегии.

По мере прохождения игроки встретят множество второстепенных персонажей. Одни предложат дополнительные задания, другие будут преследовать собственные интересы, а некоторые способны повлиять на развитие истории неожиданным образом. Таким образом, путешествие по Солитасу должно стать не только серией сражений, но и насыщенным сюжетным приключением.

Судя по первым подробностям, Elements Destiny делает ставку на сочетание классической пиксельной эстетики, современных игровых механик и масштабной истории. Если разработчикам удастся реализовать заявленные идеи, проект может заинтересовать поклонников традиционных японских и западных RPG, которые ценят тактические бои и насыщенное повествование.