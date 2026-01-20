Состоялся выход средневековой ролевой игры Elengard: Ascension в раннем доступе Steam

В цифровом магазине Steam состоялся релиз проекта Elengard: Ascension. За создание и издание игры отвечает независимый разработчик Stèphano M. M. G.. Новинка представляет собой средневековую фэнтези RPG с боевой системой в реальном времени и возможностью тактической паузы.

Автор проекта отмечает, что при создании черпал вдохновение из таких классических представителей жанра, как Dragon Age: Origins и Neverwinter Nights, а визуальный стиль мира навеян Властелином колец. Геймплей сочетает в себе элементы экшена и стратегии, предлагая игрокам два режима ведения боя. Первый вариант является автоматическим и напоминает классические CRPG, где персонаж сражается самостоятельно после получения приказа атаковать. Второй режим предлагает ручное управление, где для каждого удара и защитного действия требуются нажатия соответствующих кнопок, что приближает игровой процесс к жанру action-RPG. При этом разработчик подчеркивает, что игра не является ни слэшером, ни соулслайком.

Система развития персонажа отличается гибкостью и отсутствием жестких ограничений по уровням или классам. Игрокам доступно обширное дерево навыков, позволяющее создавать уникальные билды и комбинировать способности из разных архетипов, таких как воин, разбойник, маг, жрец и друид. Также в игре присутствуют механики крафта, зачарования предметов и торговли.

На данный момент версия в раннем доступе включает в себя пролог и первую главу, что по оценке автора составляет от 40 до 70 часов геймплея. Пользователям доступны около 300 навыков и множество квестов. Разработчик планирует, что игра пробудет в раннем доступе от одного до двух лет. К полноценному релизу ожидается завершение сюжетной линии, добавление новых веток способностей, уникальных предметов и улучшение анимаций.

Стоит отметить, что озвучка персонажей в текущей версии выполнена с применением технологий искусственного интеллекта, однако эту функцию можно отключить в настройках игры.

Проект имеет смешанные отзывы в Steam. Пользователи, оставившие положительные отклики, хвалят Elengard: Ascension за атмосферу старой школы. Геймеры отмечают неожиданную глубину боевой системы, гибкую настройку заклинаний и интересную механику развития персонажа. Многие видят в игре большой потенциал и называют ее алмазом, требующим огранки, также выделяя активное общение разработчика с сообществом. С другой стороны, авторы негативных обзоров указывают на сырое техническое состояние продукта. Критике подверглись многочисленные баги, включая проваливание сквозь текстуры и ошибки инвентаря, а также устаревший интерфейс и визуальный стиль. Некоторые игроки жалуются на пустой мир, затянутые стартовые квесты с гриндом мобов и проблемы с запуском на Steam Deck. Часть аудитории считает, что на текущем этапе цена игры не соответствует предлагаемому контенту и качеству исполнения.