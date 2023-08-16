Ролевая игра ELEX II получает версию для macOS ©

THQ Nordic сообщила сегодня, что версия ролевой игры с открытым миром ELEX II для macOS стала доступна в Mac App Store.

Выпущенная в 2022 году для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store, ELEX II является продолжением ELEX, ролевой игры, действие которой происходит в постапокалиптическом научно-фантастическом мире Магалан. С огромными локациями, которые можно исследовать с беспрецедентной свободой с помощью реактивного ранца, повествование происходит через несколько лет после того, как Джакс победил Гибрида, но теперь с неба приходит новая угроза.

Стремясь защитить мир Магалана и безопасность своей семьи, Джакс приступает к поискам, чтобы убедить фракции объединиться против захватчиков, а также к личным квестам, чтобы найти своего сына Декса, который отдалился от него. , Огромный, созданный вручную и совершенно уникальный мир с множеством фракций и разнообразным окружением в постапокалиптической научно-фантастической вселенной.