Трудности с Elex 3, желание вернуться к Готическим корням - Разработчики Piranha Bytes поведали о причинах гибели студии

На GameStar появилась обширная статья, проливающая новый свет на последние годы немецкой студии Piranha Bytes - создателей серий Gothic, Risen и Elex. Публикация основана на нескольких месяцах интервью с девятью бывшими членами команды и представляет собой увлекательный, но в то же время горький рассказ о взлетах и падениях студии.

Несмотря на то что Elex вызвала неоднозначные эмоции в момент выхода, ее рыночные показатели оказались бесспорным успехом. Игра разошлась тиражом более миллиона копий (по данным анонимных источников Gamestar), что превзошло ожидания издателя и самой студии. Один из бывших сотрудников признался, что команде тогда показалось, будто они схватили за ноги самого Бога.

Успех проекта, не лишенного типичных для игр Piranha Bytes недостатков, привлек внимание THQ Nordic, которая вскоре поглотила немецкую команду, обеспечив ей большую финансовую стабильность и новые возможности для разработки. В рядах Пираней царила эйфория и вера в то, что перед командой открываются новые горизонты. Именно в таком настроении началась работа над сиквелом, Elex 2.

Проблемы Elex 2 - амбициозное продолжение, которое не оправдало надежд

Работа над Elex 2 началась вскоре после выхода первой. Сценарист и дизайнер игры Амадей Вайдман, в настоящее время работающий над Rootbound, признался, что во второй части студия хотела улучшить все элементы, на которые жаловались фанаты оригинала. Так что в теории все шло в правильном направлении. Однако на практике проект начал "разбухать". Количество фракций увеличилось до пяти (в предыдущих играх студии было максимум три), что, по признанию Харальда Айкена, было полной "ерундой". В результате многие системы не были доработаны так, как ожидалось.

Изначально выход Elex 2 был запланирован на конец 2021 года - эту дату разработчики с самого начала считали "нереальной". THQ Nordic согласилась перенести дебют на 1 марта 2022 года, но и новая дата также оказалась слишком амбициозной. Можно сказать, что вся эта ситуация напоминала призыв JoWood к Пираньям поскорее закончить Gothic 3.

Давление со стороны издателя привело к тому, что от некоторых улучшений - например, от переделки системы освещения - пришлось почти полностью отказаться на поздней стадии производства. В результате в середине дня освещение в игре "сжигало" черты лиц персонажей, удаляя морщины, контуры и мимику, делая их "пластиковыми". Хотя технически их модели были гораздо более детализированными, чем в первой Elex, недоработанное освещение сделало игру еще хуже.

Хотя критика, вылившаяся на команду в то время, затронула отдельных разработчиков больше, чем когда-либо прежде, некоторые бывшие сотрудники Piranha Bytes признались, что неблагоприятные комментарии - хотя и обидные - были также необходимы и мотивировали.

Дебют Elex 2 пришелся на судьбоносное время. Игра вышла на рынок почти одновременно с такими гигантами, как Elden Ring и Horizon: Forbidden West. Один из разработчиков признался, что проведенная в то время кампания по привлечению инфлюенсеров была "полной катастрофой". Оказалось, что стримеры не только "выкачивали" огромные деньги, но и обходили Elex 2 стороной, играя в шедевр FromSoftware большую часть времени.

Хотя за первые несколько недель Piranha Bytes разошлась тиражом около 200 000 копий (по слухам, в 2024 году он составит 800 000 копий), ожидания - особенно после успеха первой части - были гораздо выше.

Singularity - игра, которая должна была стать Elex 3

Однако команда не собиралась сдаваться. Уже в 2022 году началась работа над концептом третьей части серии Elex, получившей предварительное название Singularity. По словам собеседников Gamestar, проект должен был стать самым амбициозным за всю историю студии.

Этому способствовала не только команда разработчиков, но и, прежде всего, издатель, THQ Nordic, который предоставил Piranha Bytes обширный список предложений и рекомендаций. На самом верху было одно требование: технологическая революция.

Впечатленная высоким качеством графики таких игр, как Outcast: A New Beginning и Alone in the Dark, компания хотела, чтобы Elex 3 выглядела как минимум так же хорошо. Команда, несмотря на свои ограничения, решила ответить на этот вызов. В результате эксперименты начались с интеграции методов освещения Lumen из Unreal Engine 5, новой системой анимации и обновлением всех визуальных аспектов, что фактически означало отказ от опостылевшего Genome Engine и начинать все с нуля.

2022 год стал временем оптимизма для Embracer Group в целом. Ковидная пандемия взвинтила акции компании, и инвесторы охотно вкладывали деньги. Поговаривали даже о строительстве нового, более просторного офиса для Piranha Bytes. В то же время рассматривался вопрос о передаче дизайна персонажей одной из восточноевропейских команд - это должно было снять нагрузку с небольшой штатной графической команды и обеспечить качество, сопоставимое с высокобюджетными продуктами.

План был ясен: Elex 3 должна была выглядеть как игра категории ААА, хотя команда и бюджет оставались в категории АА.

Разработка Singularity должна была подчеркнуть переход серии Elex в научно-фантастическую эпоху. Основной базой игрока должен был стать космический корабль, известный по Elex 2, под названием Кассандра. Также были продуманы механики, основанные на времени суток, например, оружие меняло свое "поведение" в зависимости от положения солнца. Новая версия реактивного ранца позволила бы исследовать вертикали и перелетать между большими структурами.

Важнейшая сюжетная тема была связана с персонажем Декса, сына Джакса, который становится ключевой фигурой не только в истории Elex 3, но и всей трилогии. Эта сюжетная линия должна была предложить нелинейный выбор, путешествия во времени и разные концовки. Еще одна интересная концепция касалась элекса, который превращал берсеркеров в оборотней.

Хотя атмосфера была полна эйфории, масштабы проекта вскоре стали превышать возможности команды. Некоторые сотрудники (особенно те, кто вырос на "Готике") утверждали, что следовало сосредоточиться на возвращении к истокам, а не на очередной амбициозной научно-фантастической эпопее. Также нарастали трения по поводу художественного направления - Бьорн Панкрац, возглавлявший работу над Elex 3, по слухам, не сдавался, хотя некоторые разработчики предпочитали вернуться к драконам, гоблинам и атмосфере "Готики" - масштабу игры и кругу обязанностей.

Печальный конец

Весной 2023 года все изменилось - миллиардная сделка по стабилизации финансового положения Embracer не была подписана в последний момент. Поэтому шведский гигант начал программу жесткой экономии, чтобы сократить растущие долги. Под нож попали все новые подразделения, включая THQ Nordic.

Решения, принятые на самом верху, привели к тому, что бюджет внезапно перестал соответствовать размерам проекта Elex 3. В Piranha Bytes начались нервные обсуждения: как завершить трилогию с гораздо меньшими затратами времени и денег?

Игра, которая всего несколькими месяцами ранее казалась огромной научно-фантастической эпопеей, начала уменьшаться в размерах. Локации сокращались или вовсе вырезались, системы упрощались, некоторые запланированные квесты отменялись. Интересно, что фанаты уже давно призывали к созданию небольших, более сфокусированных миров. Тогда Piranha Bytes решила пойти на этот шаг - но не из убеждений, а из необходимости.

В последующие месяцы команда делала все возможное, чтобы спасти проект. К сожалению, с каждой неделей атмосфера становилась все более напряженной, поскольку сотрудники чувствовали, что буря вокруг Embracer - явление не временное. В итоге за несколько месяцев гигант закрыл 44 студии и уволил более 4 500 человек. Piranha Bytes боролась до конца, но в ноябре 2023 года вся команда узнала, что их тоже затронул вердикт. Окончательно студия закрылась в июле 2024 года.

Готика в десятый раз?

Интересно, что многие разработчики Piranha поначалу верили, что команда выживет - в конце концов, это не первый кризис в ее истории. Тем более что THQ Nordic поддержала ее и помогла выйти на новых потенциальных партнеров с Elex 3. Однако первоначальный энтузиазм быстро сошел на нет, когда стало ясно, что даже релиз в 2026 году может оказаться слишком амбициозным планом.

Борьба немецкого разработчика была тем интереснее, что, предположительно, после ухода Бьорна и Дженнифер Панкрац было решено, что Elex 3 будет непривлекательна для потенциального инвестора, и началась работа над проектом под условным названием Vision (или Currywurst, если эти рабочие названия не относятся к двум разным прототипам игры). Предполагалось, что игра будет основана на Unreal Engine и будет посвящена наиболее развитой области Elex 3 (Арбодон) и расскажет о магическом тумане, отделяющем ее от остального мира (знакомо?), и о найденном там драгоценном минерале, способном впитывать силу богов.

Сегодня, конечно, мы знаем, что ничего из этого не вышло. Окончательный удар по оставшимся разработчикам Piranha Bytes якобы нанесли фотографии заброшенного офиса компании (одно из которых в шапке поста), которые начали циркулировать по сети. Именно из-за них один из потенциальных инвесторов прервал переговоры, так как не верил, что команда еще не перешла под контроль другой компании.